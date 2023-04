5死槍案後…德州長發文「笑容滿面」控槍派批：該死的微笑

在德州 克利夫蘭(Cleveland)郊區一處農村,一名男子因為遭到鄰居抱怨,竟持槍把鄰居屋內其中五人殺害,震驚全美;但案發後至今,德州州長艾伯特(Gregg Abbott)卻無動於衷,還在社群媒體 上傳寵物狗照片,如此漠視居民人身安全,激起主張控槍者紛紛透過社群媒體抨擊。

據報導,38歲兇手奧羅佩薩(Francisco Oropeza)28日晚因為練習射擊吵到隔壁鄰居,被鄰居抱怨小孩無法入睡,竟一怒之下持AR-15步槍將鄰居屋內其中五人,以「行刑式」槍殺,死者還包括一名八歲兒童和15歲少女。

這起重大槍擊 案震驚全美,但德州州長艾伯特毫無反應,隔天在推特發布一張愛犬照片,還加註「周末笑容滿面」的標題,而且至今遲遲未針對槍擊案發表聲明,引發國內控槍者的不滿。

This is the Governor of Texas’ tweet AFTER learning that a gunman armed with an assault rifle opened fire on a family in his state, killing five people, including an 8-year-old. https://t.co/9hdTgP4Fmn