5死槍案後…德州長發文「笑容滿面」控槍派批：該死的微笑

德州發生導致五人死亡的槍擊案，州長艾伯特卻無動於衷，還在社群媒體上傳寵物狗照片，激起主張控槍者紛紛透過社群媒體抨擊。圖為主張控槍者示威。(Getty Images)

在德州 克利夫蘭(Cleveland)郊區一處農村，一名男子因為遭到鄰居抱怨，竟持槍把鄰居屋內其中五人殺害，震驚全美；但案發後至今，德州州長艾伯特(Gregg Abbott)卻無動於衷，還在社群媒體 上傳寵物狗照片，如此漠視居民人身安全，激起主張控槍者紛紛透過社群媒體抨擊。

據報導，38歲兇手奧羅佩薩(Francisco Oropeza)28日晚因為練習射擊吵到隔壁鄰居，被鄰居抱怨小孩無法入睡，竟一怒之下持AR-15步槍將鄰居屋內其中五人，以「行刑式」槍殺，死者還包括一名八歲兒童和15歲少女。

這起重大槍擊 案震驚全美，但德州州長艾伯特毫無反應，隔天在推特發布一張愛犬照片，還加註「周末笑容滿面」的標題，而且至今遲遲未針對槍擊案發表聲明，引發國內控槍者的不滿。

This is the Governor of Texas’ tweet AFTER learning that a gunman armed with an assault rifle opened fire on a family in his state, killing five people, including an 8-year-old. https://t.co/9hdTgP4Fmn — Shannon Watts (@shannonrwatts) April 29, 2023

「這是德州州長得知一名槍手手持突襲步槍向他所在的州一個家庭開火，造成五人死亡後發布的推文。」槍枝暴力防治運動家兼Moms Demand Action創辦人瓦茲(Shannon Watts)除了發文批評艾伯特，並對於槍枝氾濫表示憂心：「突擊步槍旨在為訓練有素的士兵作戰之用，而非推銷給暴力男子進行幻想式報復行為。」

去年發生在德州烏瓦德(Uvalde)羅布小學(Robb)槍擊案，受害家屬克羅斯(Brett Cross)也在推特嚴詞抨擊艾伯特：「這個周末大家都笑嗎？沒有提到因為要求某人停止射擊以便可以入睡，而遭到槍殺的五個人嗎？」克羅斯憤憤不平表示：「繼烏瓦德(Uvalde)後、又是同樣該死的微笑，繼聖塔菲(Santa Fe)後、又是同樣該死的微笑。」

據了解，德州採取國內最寬鬆的槍枝法規，多數成年人即使未取得擁槍許可證，仍可公開或隱藏方式攜帶手槍，而且德州槍枝經銷商在販售槍枝前，不需對購槍者進行背景調查。

根據有線電視網(CNN)報導，迄至今年4月，美國國內已發生170多起大規模槍擊事件，因此德州寬鬆的槍枝法規備受主張控槍者嚴厲抨擊。