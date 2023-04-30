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吹葉機噪音太大 伊州男遭鄰居轟頭 送醫不治

記者顏伶如／綜合報導
圖為民眾在休士頓舉行的槍展上選購槍枝。(Getty Images)
圖為民眾在休士頓舉行的槍展上選購槍枝。(Getty Images)

伊利諾州警方指出，住在該州安提阿(Antioch)的一名男子，日前在自家庭院整理花木時，被79歲的鄰居開槍打死，原因竟是他使用吹葉機(leaf blower)被嫌聲音太吵。

警方表示，遭槍殺的男子本月稍早曾因使用吹葉機，與涉嫌開槍的鄰居發生口角。

美國近來頻傳的槍擊案件，是民眾從事日常生活一般活動時挨槍，包括按門鈴、開車進入車道等。密蘇里州紐約州德州都有引起全國轟動的事件傳出，槍枝暴力問題再成輿論熱議焦點。

伊州湖郡(Lake County)警長辦公室4月12日接到民眾報案指出，一名男子在自家車道倒地不醒人事。員警於晚間7時30分左右抵達現場，發現59歲屋主馬爾提斯(William Martys)頭部中彈。馬爾提斯被緊急送醫，但仍回天乏術。

馬爾提斯的79歲鄰居拉契伊(Ettore Lacchei)25日被捕後，被以兩項一級謀殺罪名移送法辦。地方電視台WBBM報導，根據警方調查，拉契伊與馬爾提斯之間存有許多過節，包括拉契伊抱怨馬爾提斯吹葉機噪音太大，兩人還因此吵架。

警方指出，案發當天，馬爾提斯正在自家庭院使用吹葉機吹樹葉，拉契伊上前理論時開槍擊中馬爾提斯頭部。

拉契伊被控的一級謀殺罪名若成立，將面臨20年有期徒刑至終身監禁。

湖郡警長艾德爾柏格(John D. Idleburg)發表聲明表示：「馬爾提斯無故遭謀殺，我們對家屬與親友表達慰問。」

密蘇里州堪薩斯市16歲非裔少年亞爾(Ralph Yarl)4月13日也因為按錯門鈴，遭到84歲白人屋主雷斯特(Andrew Lester)開槍而受傷。雷斯特遭到攻擊重罪罪名起訴。

紐約州20歲女子吉利斯(Kaylin Gillis)4月15日要前往住在希布倫鎮(Hebron)的朋友家，結果因地址錯誤開上65歲男子莫納漢(Kevin D. Monahan)住家車道而遭槍殺。莫納漢被以二級謀殺罪名起訴。

18歲啦啦隊隊員佩頓‧華盛頓(Payton Washington)4月18日則在德州埃爾金市(Elgin)超市停車場上錯車，被25歲男子羅德里格斯(Pedro Tello Rodriguez Jr.)開槍造成重傷。羅德里格斯被以造成致命攻擊的三級重罪起訴。

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