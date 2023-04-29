富人戶頭數百萬…聯邦存款保險上限引25萬或2500萬論戰

聯準會公布調查報告檢討自己未能及早出手處理矽谷銀行，顯示未來會加強銀行監管規定。（美聯社）

萬一銀行倒閉，消費者能拿回多少存款？有線電視新聞網(CNN)報導，這種沒有人希望遇到的假設狀況，過去15年裡曾出現幾次，包括2008年全球金融危機期間以及今年3月中旬之後，動盪波及整個銀行產業。

美國聯邦存款保險 公司(Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC)為每名存款人每個銀行戶頭存款擔保的最高上限為25萬元，但矽谷銀行 (Silicon Valley Bank)、Signature Bank相繼倒閉之後，財政部 長葉倫(Janet Yellen)為FDIC背書，讓所有存款都獲得擔保。

報導指出，倘若第一共和銀行(First Republic Bank)也步入矽谷銀行後塵，財政部同樣會出手讓存戶能夠拿回存款。

CNN分析，如此作法出現爭議，金融主管機關究竟應該為存款人提供何種程度的擔保，包括戶頭裡有數百萬元的富人，目前已經引發全球金融圈熱烈討論。

財政部出手救銀行，也引發外界質疑現行銀行法規是否不足以保護存款民眾、企業以及範圍更廣的金融制度。

1980年代初期擔任美國聯邦存款保險公司主席的艾薩克(William Isaac)，任內曾經處理過數百件銀行倒閉案例。他說：「每次只要有銀行爆發倒閉危機，我們長期以來的慣例都是保護所有存戶。我覺得這麼做其實沒有好處。」

CNN報導，某些人士主張，美國存款帳戶擔保金額上限，應調高到至少為目前的100倍；但另一派人士則說，提高擔保金額上限恐讓放貸機構變得更容易冒險。

國會議員正在討論相關改革，但到目前為止還沒有具體方案出現；聯邦存款保險公司則在進行通盤檢討中，5月1日將公布政策建議。

英國央行英格蘭銀行(Bank of England，BOE)總裁貝里(Andrew Bailey)先前表示，主管機關正在研議修改英國的存款擔保計畫，目前擔保最高上限為8萬5000英鎊(約合10萬5995美元)。