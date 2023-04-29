我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿被騙40元停車費 德州男溜出餐廳殺人後繼續約會

家屬稱澳洲學生因「台灣小吃」中毒 台網炸鍋抗議被汙名

Fed報告：監理官員未採取足夠行動 導致矽谷銀行倒閉

編譯潘勛／綜合28日電
矽谷銀行今年3月發生倒閉危機，存戶擠兌。聯準會28日發布調查報告自責沒有提早因應。（歐新社）
矽谷銀行今年3月發生倒閉危機，存戶擠兌。聯準會28日發布調查報告自責沒有提早因應。（歐新社）

聯準會(Fed)28日發表檢討報告，指監理官員在矽谷銀行(Silicon Valley Bank)問題日益增多時，未能採取強力因應行動，致使該銀行3月倒閉；檢討報告中也透露要加強對銀行業監管規定的訊息。

華爾街日報(WSJ)28日報導，聯準會金融監理業務副主席巴爾(Michael Barr)表示，矽谷銀行規模及業務複雜程度擴大，監理官員先是未能完全領略如此引發的弱點；等到察覺出危機，又沒採取足夠的行動，以確保矽谷銀行快速解決問題。

監理官員3月10日接管設在加州的矽谷銀行；該行的倒閉引發恐慌，連動紐約的Signature Bank銀行也倒閉；金融監理官員出手，擔保兩家銀行未受存款保險保護的儲戶。

聯邦存保公司(FDIC)28日也發布報告，表示自己察覺出該行管理毛病增多，但遲於因應；但FDIC認為罪咎大多在Signature銀行，成長太快，FDIC提出顧慮時，又未能快速因應。

只是國會監督單位「政府稽核處」(Government Accountability Office)同日發布的報告指出，監理官員近些年查出兩家銀行的問題，但未及時升高監管動作，故未能預防兩家銀行的倒閉。

巴爾呼籲廣泛翻修適用於擁有資產逾1000億元的銀行法規，重新評估監理單位處理存款逾25萬元時的聯邦保險限制。兩家銀行都有大量超過25萬元的儲戶，當問題提升，儲戶就快速提款離開。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)同時發表聲明，表示會採用巴爾勾勒的步驟，未來幾年加強對銀行業的監督；華爾街日報指出，此舉由根本扭轉鮑爾自己任期初期的一些舉動，當時鮑爾放鬆對中型銀行所設法規。鮑爾表示，法規變革可造出「更堅強、有韌力的銀行系統。」

一些共和黨國會議員批評聯準會報告裡呼籲的加強監管；眾院金融委員會主席麥克亨利 (Patrick McHenry)就批評聯準會的想法是自圓其說，想替民主黨長久奉行的施政構想找藉口。

銀行界在3月動盪略平息後，仍有一些銀行令人擔憂。設在舊金山的第一共和銀行(First Republic Bank)依然面臨可觀挑戰，而且沒有簡易方法可以解決。

矽谷銀行 聯準會 鮑爾

上一則

希臘開講 馬英九：兩岸關係與俄烏不同

下一則

第一共和銀行恐被接管 股價大跌43% 市值蒸發75%

延伸閱讀

MLB／大谷翔平5月4日投手丘上首戰紅雀 重逢努特巴爾

MLB／大谷翔平5月4日投手丘上首戰紅雀 重逢努特巴爾
未及時因應致SVB倒閉 Fed自責 料推更嚴格監管規定

未及時因應致SVB倒閉 Fed自責 料推更嚴格監管規定
俄人假扮澤倫斯基視訊會議 Fed主席也受騙

俄人假扮澤倫斯基視訊會議 Fed主席也受騙
MLB／與大前輩相見歡 努特巴爾如願拿到一朗簽名球衣

MLB／與大前輩相見歡 努特巴爾如願拿到一朗簽名球衣

熱門新聞

國會眾院對中戰略競爭特別委員會本月19日舉行台海衝突兵棋推演，委員會主席蓋拉格(前右二)表示，台海開戰，各方都將付出高昂代價。(美聯社)

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

2023-04-23 13:53
一名華裔女性駕駛特斯拉發生車禍，指控該車自駕系統和安全氣囊設計有問題，加州陪審團判決她敗訴。圖為特斯拉汽車的自駕系統。(路透)

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

2023-04-22 10:16
中國國家主席習近平近來積極與外國領袖交好，但仍拒絕與美國溝通，被認為可能升高了區域風險。（新華社）

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

2023-04-21 12:14
全國收視最高的福斯黃金主播卡爾森，與福斯新聞分道揚鑣。(美聯社)

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

2023-04-24 12:04
尹錫悅(左)收到有唐麥克林簽名的吉他。(路透)

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

2023-04-27 10:06
前副總統潘斯27日出席大陪審團為國會暴動案作證，創下首例。（Getty Images）

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

2023-04-28 02:29

超人氣

更多 >
買汽車保險 這三家公司最便宜

買汽車保險 這三家公司最便宜
貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤
媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？
想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃

想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃
華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償