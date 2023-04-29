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第一共和銀行恐被接管 股價大跌43% 市值蒸發75%

編譯潘勛／綜合28日電
今年三月銀行倒閉危機暫時平息，現又傳出中型銀行第一共和銀行的股價大跌，再度引起金融界及存款戶擔心。（路透）
今年三月銀行倒閉危機暫時平息，現又傳出中型銀行第一共和銀行的股價大跌，再度引起金融界及存款戶擔心。（路透）

知情人士指出，聯邦存保公司(FDIC)判定第一共和銀行(First Republic Bank)狀況惡化，而且沒時間找其他民間銀行來拯救，故準備立即接手，消息傳出，該銀行股價在延長交易時間跌近50%；第一共和若倒閉，便成為兩個月內出事的第三家中型銀行。

聯準會及聯邦存保公司28日分別報告，稱對矽谷銀行(Silicon Valley Bank)、Signature Bank監理方面有疏失，才致儲戶3月擠兌；同一日便傳出聯邦存保公司即將接管第一共和銀行。

路透(Reuters)28日報導，第一共和銀行本周稍早表示，第一季該行存款減少逾1000億元；至於遭官方接管消息，聯邦存保及第一共和銀行都未立即評論。

第一共和銀行的股價28日收跌43%，來到2.99元的價位，沿續本周頹勢，市值已蒸發75%。

今年三月銀行倒閉危機暫時平息，現又傳出中型銀行第一共和銀行的股價大跌，再度引起金...
今年三月銀行倒閉危機暫時平息，現又傳出中型銀行第一共和銀行的股價大跌，再度引起金融界及存款戶擔心。（路透）

還有解套方案？未定論

財經頻道CNBC引述消息人士報導，聯邦存保就算接管第一共和銀行，也在找其他銀行標購該行，目前還有希望取得其他解套方案，並非一定要由聯邦存保接管。

第一共和銀行向CNBC表示，正與多方討論銀行的策略選項，同時繼續服務客戶；銀行的顧問群正準備向更大銀行提出計畫，讓該行以高於市價來出售債券等資產，以拉抬股價；這樣賣法，可能導致認購債券的銀行虧錢，但比起讓第一共和銀行倒閉，遭官方抄沒，長期而言代價較低。

路透更早報導指出，聯邦存保公司、財政部、聯準會等官方機構正與其他金融公司召開協調會議，打算拋救生索給第一共和銀行。

美國銀行、花旗集團、摩根大通及富國銀行等大型銀行更早就曾提供300億元存款給第一共和，想讓它續命下去。但第一共和提議創設「壞帳銀行」(bad bank)，或出售股、債券、所持房貸總帳，卻找不到大型銀行或私募證券機構來支持。

擬高層減薪、裁員因應

第一共和銀行業務專注於高淨值個人，另以低利提供房貸給那些個人。只是，自聯準會去年開始升息以來，第一共和銀行資產負債表上的房貸等長期資產的市值下跌，引發投資人憂慮，唯恐第一共和被迫出售那些資產來籌現金，會出現巨額虧損。

第一共和銀行表示，第二季打算削減給高層的薪酬、辦公空間、裁員20%到25%，來撙節開支。

債券 股價 聯準會

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