H-1B抽籤申請 逾半「多雇主」 數十科技公司爆串通作弊

移民局發現今年申請H-1 B工作簽證的科技人員暴增，一個申請人經常出現兩個以上的雇主，疑似有人用不公平手段投件以增加中籤率。（美聯社）

數十家小型科技公司傳出在今年H-1B簽證 抽籤過程串通作弊，企圖提高有意延攬的特定高技術外國勞工抽中機率，導致今年申請者暴增，有超過40萬人次重複申請，間接拉低其他申請者抽中的機率；聯邦政府機關已經掌握證據，涉案公司未來可能面臨犯罪起訴。

涉案公司 可能面臨起訴

華爾街日報報導，美國公民及移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)在發給員工的調查報告中指出，少數公司為同一名H-1B簽證申請人重複申請電腦抽籤，企圖達到提高抽中簽證的機率。移民局 指出，不同公司為同一人重複申請H-1B簽證抽籤的手段，讓今年簽證需求量由於人為因素而膨脹，創下歷年來新高。

移民局28日公布今年工作簽證抽籤數據統計顯示，75萬多個有效抽籤申請中，有兩個或以上雇主的申請名額就占40多萬。許多人反應今年中籤率極低。(Getty Images)

美聯社報導，8萬5000個H-1B簽證年度名額今年共有78萬884人爭取，比去年的48萬3927人增加61%，2021年則有30萬8613人爭取抽籤。報導指出，H-1B簽證申請重複申請案例今年共有40萬8891例，超過申請者的一半。2022年有16萬580例，2021年則有9萬143例。

若裁撤、轉包 就涉詐騙

統計數據顯示，排除重複申請案件之後，可以看出H-1B簽證需求較去年增加；今年只申請一次H-1B簽證抽籤的人數約有35萬人，去年則有30萬7000人。

從技術層面看來，多家公司為同一名外國勞工申請H-1B簽證並未違法，只是公司提出申請時要證明確實有職缺等待該名外國勞工填補。倘若某些公司抽中H-1B簽證，卻馬上把這名外國勞工轉包給第三方單位，或者立即將這名員工裁撤，讓員工可以轉往其他公司任職，就有詐騙嫌疑。

涉弊公司名單 尚未公布

移民局官員說，由於可能牽涉犯罪起訴，被發現作弊的公司名單目前並未公布。官員說，某些因為重複申請而抽中H-1B簽證的申請人，如果犯下提高抽籤機率的詐騙行為，簽證將被撤銷。

撤銷若多 擬第二輪抽籤

官員指出，如果簽證遭到撤銷的人數過多，移民局可能會進行第二輪抽籤，讓國會核准的8萬5000個H-1B簽證名額都能釋出。H-1B簽證是亞馬遜(Amazon)、谷歌(Google)母公司Alphabet Inc、臉書(Facebook)母公司Meta、IBM等科技大廠爭取優秀外國人才的重要管道。

美聯社報導，從去年開始，美國政府已經要求抽中H-1B簽證的外籍人士必須簽署宣誓書(affidavits)，表明沒有與他人串通，透過不同公司重複申請。報導指出，小公司出面抽中簽證，再把員工轉給沒有抽到簽證的科技大廠，實質上就是人力仲介的運作。

南加州移民律師許俊良說，申請人委託多個公司申請以增加中籤率的現象現在很普遍，這樣對老老實實的申請者不公平。他說，移民局也曾想制止濫用抽籤的行為，但是很難辦到；國會曾試圖通過立法增加申請費來減少濫用，但法案未能通過。

他說，明年這種現象可能會更嚴重。因為明年是大選年，國會立法將偏保守，估計不會針對此問題有太多行動。