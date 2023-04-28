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老本被通膨、股市侵蝕…退休金夠用？勞工越來越沒信心

記者張聲肇／綜合報導

高通膨和低股價嚴重侵蝕退休老本，美國勞工和退休人士對退休金是否足夠安養天年，越來越沒有信心，信心滑落的幅度，堪比2008年金融海嘯時期。

華爾街日報引述27日發布的民調報導，64%仍在職場的人，對自己退休後的財務前景有信心，較去年感到樂觀者達73%的比率低；其中「很有信心」的比率從30%降為18%。

至於已退休的勞工，73%有信心退休老本夠他們頤養天年，比去年77%略減，比2019年的82%更大幅減少；非常有信心者的比率則從33%降到27%。

這項調查是非營利機構「員工福利研究所」(Employee Benefit Research Institute)連續第34年詢問仍在職場和已退休的美國人，對於退休生活財務方面的看法。

該所財富福利研究部主管柯普蘭(Craig Copeland)說，總體經濟和退休儲蓄金孳息欠佳兩個因素夾擊下，讓民眾對於未來感到躊躇不安的情緒更甚於以往。

他說，已退休的人會比還在工作的人對退休老本感到有信心，實屬正常，因為離退休越遠，不確定因素越多。

該項調查顯示信心雖減退，仍比2011年的低潮好很多；那一年，對於退休前景有信心的在職勞工只佔49%，退休人員則有60%。

42%退休人士說通貨膨脹最令他們感到不安。3月的通膨年增率為5%，較2月的6%略見下降，但仍比新冠疫情大流行前連續三年維持2.1%高出很多。

約有60%退休人士說，他們的退休金帳本去年結餘下滑。根據股市資料，去年史坦普500指數下滑了2.95%。

將近半數退休人士說，他們的支出高於退休當初的預期；去年只有36%退休人士這麼說。幾乎60%退休人士說，只靠固定收入過日子，要保住老本，可能非得減少開銷不可。

62%還在職場打拼的勞工仍有債務未償清，比去年多出6%。將近一半說，債務讓他們無法儲蓄作為退休後的老本。退休人士則有25%被債務纏得很難過舒服日子。

退休金 勞工 儲蓄

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