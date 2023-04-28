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批發蛋價估數周內跌破「1打1元」 2年來最低

編譯徐薏茹／綜合27日電
雞蛋批發價降至一打1.22元，是自2021年來首見的低價。(Getty Images)
雞蛋批發價降至一打1.22元，是自2021年來首見的低價。(Getty Images)

隨著蛋價在冬季期間從新高大幅回落，批發蛋價有望在未來幾周跌至一打一元，是近兩年來的最低價；根據市調公司Urner Barry的數據，截至4月26日，雞蛋的批發價為一打1.22元。

Urner Barry公司的「中西部大白蛋」(Midwest Large White Egg)價格基準是蛋農產業廣泛參考的指標。

12月的蛋價創下5.46元新高，復活節假期前後期間為3.54元，都是消費者需求高的季節性時期，整體而言，蛋價在約五個月的期間內下滑78%。

Urner Barry負責蛋市報告的卡琳·里斯波利(Karyn Rispoli)表示，如果這一趨勢持續，蛋價可能很快就會跌破一打一元，這將是自2021年7月以來首度達此低標。

里斯波利說：「自從復活節以來，蛋價一直在下跌，肯定正在經歷一次非常劇烈的回落。」

2022年的蛋價受矚目，這一年通膨高漲，波及許多消費品及服務。

美國經歷嚴重的禽流感疫情，導致數百萬隻蛋雞被撲殺，雞蛋供應受到限制，供應減少的影響因冬季假期加劇，每年假期期間通常是蛋需求的高峰。

蛋荒現在開始出現反轉；蛋供應商Eggs Unlimited的全球貿易策略師莫斯科朱里(Brian Moscogiuri)指出，自12月以來，商業雞蛋農場尚未再檢驗到新的禽流感案例，蛋供應反彈；與此同時，每年這一時刻消費者的需求通常較弱。他表示：「現在蛋價跌落超出產業的預期。」

零售價格往往落後於批發價格趨勢，但消費者能受益多少仍待觀察，因為零售商可以自訂售價。

里斯波利說：「零售商對於他們希望的定價有絕對的自主權。」

根據聯邦數據，3月A級(Grade A)雞蛋的平均價格為一打3.45元，低於1月的4.82元，但高於一年前的2.05元。

莫斯科朱里說，蛋價可能瞬間變成一元，或再度變成1.69元，特別是零售商將蛋作為低價商品吸引消費者的時候。

雞蛋 零售商 復活節

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