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通膨仍高 但肇因已變…2年前供應短缺 如今服務價格貴

編譯陳韻涵／綜合27日電
美國的通膨依然嚴重，但肇因有所不同，以前是供應短缺，現在則是服務價格太高。（美聯社）)
美國的通膨依然嚴重，但肇因有所不同，以前是供應短缺，現在則是服務價格太高。（美聯社）)

美國已經歷兩年異常高的通膨，目前似乎度過近半世紀以來漲幅最高的階段，但恢復正常仍遙遙無期；兩年前導致通膨的原因是供應短缺和商品價格上漲，之後是烏克蘭戰爭和能源危機，如今則是服務價格太高 。

紐約時報報導，過去兩年的物價上漲抵銷了3月薪資增長，不僅讓消費者吃不消，也讓聯準會(Fed)強力因應，經濟學者看「衰」前景。

紐時分析，通膨肇因包括全球新冠肺炎疫情、各國政府政策、烏俄戰亂，而今供應鏈危機緩解，經濟走緩，但美國社會當前通膨與2021年初的情況迥異，是受到機票、育兒費用等服務價格飆漲驅使，而非物價。

訂28日公布的薪資與物價數據預料持續3月緩慢且穩定的放緩跡象，聯準會如今必須判斷降溫速度是否夠快，通膨能否恢復正常，這也是聯準會下月3日發布利率決策的重點。

聯準會的目標是利用28日公布的「個人消費支出物價指數」(PCE price index)將通膨維持在平均2%，此數據來自兩周前公布的「消費者物價指數」(CPI)報告，而此報告闡述了近期通膨的軌跡。

疫情前，通膨徘徊在2%左右，這是根據整體CPI和一項剔除食品與燃料價格的核心指標所衡量的數據，潛在趨勢一覽無遺；隨著人們居家避疫且停止花錢，此數據在2020年疫情伊始驟降，並在隔年3月反彈。

最早的反彈歸因於「基數效應」(base effect)，因為新的通膨數據比較前一年受疫情影響的低迷數據，讓新數據看似上漲，但時至2021年夏末，物價明顯發生基本變化。

居家避疫數月後，商品需求飆升，政府實施振興經濟措施，部分家庭比以往更富足而可以買車、換家具。同時間，疫情迫使大量工廠停工，限制全球生產與供應，運輸成本上漲，商品供應短缺，物價全面上漲。

到了2021年末，第二波趨勢顯現，非實體的諮商、報稅等服務價格飛漲且需求強勁，由於家庭經濟狀況良好，房東、托嬰中心和餐廳就算漲價也不會流失顧客。

從宏觀經濟面觀察，企業把握時機補血，2021年底利潤飆升，直到去年底放緩，但企業的成本也不斷增加，薪資快速上漲，人事成本膨脹。 

聯準會官員預期商品短缺的情況會結束，但更快的服務通膨與薪資成長反倒引起聯準會的注意；即便薪資成長並非通膨原因，決策者關切上漲的物價可能很難回到正常，畢竟企業會提高價格轉嫁人事成本。

聯準會 疫情 居家避疫

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