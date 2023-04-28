憂經濟衰退 白領職位招聘放緩 這種職缺大減55%

美國雖然維持低失業率，但白領工作卻大幅減少。(Getty Images)

美國強勁的就業 增長使失業率接近50年來的低點，雇主們仍在招聘，3月份就業人數增加了23萬人；然而，為了事先做好可能出現經濟衰退的準備，許多白領職位的招聘明顯放緩。

根據招聘網站Indeed的調查，技術性職位的空缺較一年前減少了55%，而銀行業的職位空缺下降了40%以上，保險 業的職位空缺下降了18%。由於招聘減少，導致空缺減少。

Indeed的北美研究主管賓克爾(NickBunker)解釋，許多企業對中期經濟前景都不確定，或者是擔心目前的人手與業務發展方向不一致，因此減少招聘，尤其是在市場行銷和人力資源部門等方面。

他指出，當企業業務不穩並希望削減成本時，通常首先會對行銷及人力資源部門開刀。

隨著疫情 後出現的報復性消費，低薪服務性行業，尤其是休閒和酒店業的職位空缺仍然很多，但專業及知識性職位的招聘持續放緩。

安永會計師事務所(Ernst&Young)首席經濟學者達科(GregoryDaco)指出，許多企業的人力需求比一年前疲軟得多，這不僅是科技行業，現已擴及到金融、專業和商業服務，以及更廣泛的資訊業。

他說，其中一個跡象是雇員工時減少，如果工時再減少，那就表明雇主正考慮裁員。

儘管疫情過後隨著經濟迅速反彈，但雇員的信心仍遠低於2021年和2022年的水平。一位軟件工程師說已發出了60份求職履歷表，但全部石沉大海沒有回應，這與疫情大流行期間的求職經歷形成鮮明對比，當時幾乎申請的每一家公司都會回應及面試，不到一個月內就找到工作。

Indeed的研究證實了雇員對工作前景失去了信心，那些曾有工作且受過更高教育的人會更加悲觀。

VitalKnowledge的分析師在另一份報告指出，建築、旅遊以及製造業，這些不屬於白領的行業，就業前景一片樂觀。