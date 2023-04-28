2月儲蓄年增長率僅4.6% 遠低於往年平均8%

美國人2月的個人儲蓄年增長率僅有4.6%，遠低於往年。（Getty Images）

美國經濟分析局(U.S. Bureau of Economic Analysis)數據顯示，美國個人儲蓄 年增長率持續低於歷史平均水平。根據可追溯至1959年數據，今年2月經過季節性因素調整後的個人儲蓄年增長率為4.6%，遠低於8%的平均年增長率。

CNBC有線電視網報導，與疫情 時期相比，個人儲蓄年增長率下降很多。去年6月此增長率曾一度降至2.7%，創下15年來新低。幾個月來，因總體通貨膨脹脹率居高不下，3月份儲蓄年增長率為5%；加上持有低回報的現金等讓儲蓄貶值，都對消費者支出造成壓力。

疫情期間，全國各地家庭將每月30%收入用於儲蓄。全國聯邦保險 信用合作社協會(National Association of Federally-Insured Credit Unions)首席經濟學家隆恩(Curt Long)指出，當時美國家庭儲蓄比預期多了2兆到2.5兆元。

根據聯邦準備理事會(Federal Reserve)經濟學家說法，在疫情預期下，國人總體擁有數兆元超額儲蓄。麥肯錫公司(McKinsey & Company)高級合夥人斯圖爾特(Shelley Stewart)表示，「那確實有助提振經濟，在消費佔GDP比重如此之大的美國，情況尤其如此。」

經濟學家也指出，絕大部分超額儲蓄集中在全國收入較高那一半的家庭。但根據中央銀行去年10月報告，收入較低的那一半家庭也積累了儲蓄，這半數家庭每戶約有5500元超額儲蓄。專家認為，這些現金儲蓄將在2023年開始減少。