我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

80歲拜登想連任 牽動加州3巨頭仕途

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

2月儲蓄年增長率僅4.6% 遠低於往年平均8%

記者胡玉立／綜合報導
美國人2月的個人儲蓄年增長率僅有4.6%，遠低於往年。（Getty Images）
美國人2月的個人儲蓄年增長率僅有4.6%，遠低於往年。（Getty Images）

美國經濟分析局(U.S. Bureau of Economic Analysis)數據顯示，美國個人儲蓄年增長率持續低於歷史平均水平。根據可追溯至1959年數據，今年2月經過季節性因素調整後的個人儲蓄年增長率為4.6%，遠低於8%的平均年增長率。

CNBC有線電視網報導，與疫情時期相比，個人儲蓄年增長率下降很多。去年6月此增長率曾一度降至2.7%，創下15年來新低。幾個月來，因總體通貨膨脹脹率居高不下，3月份儲蓄年增長率為5%；加上持有低回報的現金等讓儲蓄貶值，都對消費者支出造成壓力。

疫情期間，全國各地家庭將每月30%收入用於儲蓄。全國聯邦保險信用合作社協會(National Association of Federally-Insured Credit Unions)首席經濟學家隆恩(Curt Long)指出，當時美國家庭儲蓄比預期多了2兆到2.5兆元。

根據聯邦準備理事會(Federal Reserve)經濟學家說法，在疫情預期下，國人總體擁有數兆元超額儲蓄。麥肯錫公司(McKinsey & Company)高級合夥人斯圖爾特(Shelley Stewart)表示，「那確實有助提振經濟，在消費佔GDP比重如此之大的美國，情況尤其如此。」

經濟學家也指出，絕大部分超額儲蓄集中在全國收入較高那一半的家庭。但根據中央銀行去年10月報告，收入較低的那一半家庭也積累了儲蓄，這半數家庭每戶約有5500元超額儲蓄。專家認為，這些現金儲蓄將在2023年開始減少。

儲蓄 疫情 保險

上一則

老本被通膨、股市侵蝕…退休金夠用？勞工越來越沒信心

下一則

FBI局長：中國的網路威脅空前、在美設警察站太離譜

延伸閱讀

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破
任中國掮客 葛萊美得主罪成 審判曝離奇犯罪過程

任中國掮客 葛萊美得主罪成 審判曝離奇犯罪過程
知名律師事務所CEO 買下戈薩奇科州房產

知名律師事務所CEO 買下戈薩奇科州房產
瞞報千人計畫酬勞 哈佛前教授李柏說謊判軟禁6個月

瞞報千人計畫酬勞 哈佛前教授李柏說謊判軟禁6個月

熱門新聞

國會眾院對中戰略競爭特別委員會本月19日舉行台海衝突兵棋推演，委員會主席蓋拉格(前右二)表示，台海開戰，各方都將付出高昂代價。(美聯社)

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

2023-04-23 13:53
中國國家主席習近平近來積極與外國領袖交好，但仍拒絕與美國溝通，被認為可能升高了區域風險。（新華社）

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

2023-04-21 12:14
彭博報導，拜登總統近期內將簽署進一步限制美國企業對中國關鍵科技的投資命令，他將在五月的G7高峰會上宣布，美中的經濟對抗將進入新的階段。（Getty Images）

拜登將簽令「禁美企投資中國」 美中對抗進入新階段

2023-04-21 12:43
一名華裔女性駕駛特斯拉發生車禍，指控該車自駕系統和安全氣囊設計有問題，加州陪審團判決她敗訴。圖為特斯拉汽車的自駕系統。(路透)

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

2023-04-22 10:16
全國收視最高的福斯黃金主播卡爾森，與福斯新聞分道揚鑣。(美聯社)

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

2023-04-24 12:04
尹錫悅(左)收到有唐麥克林簽名的吉他。(路透)

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

2023-04-27 10:06

超人氣

更多 >
買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便

買Trader Joe's冷凍食品當晚餐 這8種健康又簡便
報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰

報復男友 湘女全裸逛大街 網：作賤自己懲罰了誰
陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話
美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場
帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬