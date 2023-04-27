習近平為何此時致電澤倫斯基？美媒：為盧沙野收拾善後

中國國家主席習近平23日與烏克蘭總統澤倫斯基進行電話會談。美國有線電視新聞網分析，習近平今年3月訪俄時表示願意致電澤倫斯基，但時隔超過一個月現在才拿起電話，時機點令人玩味。（Getty Images）

中國國家主席習近平 23日與烏克蘭總統澤倫斯基 進行電話會談，事後華府與歐洲部分國家對此表示歡迎，但態度維持謹慎觀望。美國有線電視新聞網（CNN）分析，習近平今年3月訪俄時表示願意致電澤倫斯基，但時隔超過一個月現在才拿起電話，時機點令人玩味。

CNN指出，中烏兩國領袖在俄烏戰爭爆發14個月以來首度通話，但1小時的談話中並未提出調解俄烏戰爭的具體建議。分析人士指出，中國目前與美關係惡化下，正高度重視並希望加強與歐洲關係，這也顯示在中國考量中，這通電話除了促成和平外還有其他動機。

自俄烏戰爭爆發以來，中歐關係一直很緊張，歐洲領導人沮喪看著北京 拒絕譴責入侵，反而加強與莫斯科的經濟及外交關係，與克里姆林宮一起指責北約助長衝突。

但中國駐法大使盧沙野21日在法國電視台爆出爭議言論，指蘇聯解體後出現的國家，根據國際法不具備主權國家地位，使北京修復與歐洲關係的努力遭受重大打擊。

「很難將習近平與澤倫斯基通話的時間點，與這起事件切割開來，」華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國力量專案研究員哈特（Brain Hart）指出，「習近平很可能是為了平息歐洲的恐懼才決定此時通話，但這對北京是否有很大幫助還有待觀察...北京高層收回（walk back）大使（盧沙野）言論，但傷害已造成，使北京試圖緩和與歐洲多國關係的努力受挫」。