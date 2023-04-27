美對韓「延伸威懾」顯示遏制北韓核武全敗

拜登總統26日在白宮隆重歡迎到訪的南韓總統尹錫悅。美韓簽署多項協議，其中包括40多年首次美海軍核彈道潛艦將停泊南韓軍港，震恫北韓同時也對北京示警。(美聯社)

美國前總統川普與北韓 國家領導人金正恩於越南河內會談失敗後，峰會外交宣告無效。北韓的核武庫在這四年內快速擴展，美方與南韓 官員承認，已經停止嘗試繼續精算數量；北韓試射飛彈太頻繁，連上新聞頭條都有困難，民眾也有些麻木。簡言之，要求北韓棄核已是脫離現實的目標。

美國官員表示，拜登 對南韓總統尹錫悅的最鮮明承諾將著重於軍備控制專家所稱的「延伸威懾」（extended deterrence），也就是重申，如有必要，美國的核武庫將用於勸阻或應對北韓對南韓的核子攻擊。

強調威懾相當於坦承過去30年間所有遏制平壤發展核武的努力，包括胡蘿蔔跟棒子，全都失敗。

北韓主動使用核武形同自殺，可能性微乎其微，所以拜登承諾延伸核威懾，意在平息南韓日益高漲的自擁核武呼聲。

然而，北韓核能力的迅速擴張對美韓兩國是永久共同關切的議題。在哈佛貝爾弗中心韓國計畫舉行的最近一場安全會議上，專家認為金正恩的目標是要接近英法兩國各擁有200至300件核武的規模。

五角大廈估計，中國到2035年左右擴展核武庫至1500件，而俄羅斯威脅在烏克蘭使用戰術核武。在布希總統任內負責北韓政策的喬治城大學教授車維德表示，「外在環境不利於跟北韓進行對話，他們環顧周邊（中俄）後會說『我可不這麼想』」。