新聞評論／習近平政策轉向 中烏通話像打普亭1巴掌

習近平與澤倫斯基26日通話，提及中方將派歐亞事務特別代表赴基輔等國訪問。中國外交部隨及舉行吹風會，包括歐亞事務特別副代表于駿(左)等人出席。(Getty Images)

中國國家主席習近平 26日表示，即將派出特使團前往烏克蘭，商討「政治妥協案」，期結束俄烏戰爭；美聯社報導，習政府認為中國有合理地位，可充當政治、經濟領袖，創造出有利北京 的國際秩序；習近平的政策一反中國近幾十年韜光養晦、專注國內經濟發展大方向。

中國官方聲明指出，習在電話中告訴烏國總統澤倫斯基，中方特使團及一名中國前駐俄大使將造訪烏國及「其他國家」，討論結束戰爭的政治妥協方案。

中方聲明沒提到俄國 以及去年爆發的俄烏戰爭，也不知中方特使團是否訪問莫斯科。美聯社報導，中國為世上大國中，唯一與莫斯科關係友好國家，另外在美國及美方盟友大致停買俄國石油、天然氣之後，中方是俄國油氣最大買家，擁有經濟影響力。

早先北京當局表示，願充當這場戰爭的和事佬，外界就預計習近平會與澤倫斯基通電；澤倫斯基稍早也表示，歡迎中國提議介入調停。

來源:世界新聞網

北京26日聲明中另警告核子戰爭的危險，意味調停俄烏戰爭的部分動機，在中方認為俄烏戰爭有可能惡化，破壞力更強。斡旋烏、俄兩國，也增加中國在東歐的分量；一些歐洲官員抱怨，中國試圖左右歐盟。

紐約哥倫比亞大學政治學教授金伯莉‧馬騰(Kimberly Marten)質疑中國能勝任和事佬的角色，畢竟北京「與莫斯科走得太近」。

俄國總統普亭政府受到西方孤立，中國是俄國政府重大盟友的國家。習近平3月出訪俄國，受到熱烈歡迎，中國國防部長魏鳳和本月也訪問俄國。

中國擴大購買俄國石油、天然氣，幫助莫斯科抵消西方制裁而收入銳減的壓力；中國為此也取得較廉價石油，唯細節並未公布。

習近平與澤倫斯基26日通話，提及中方將派歐亞事務特別代表赴基輔等國訪問。中國外交部隨及舉行吹風會，包括歐亞事務特別副代表于駿(左二)等人出席。(Getty Images)

馬騰表示，習近平與澤倫斯基通話，像是打俄國一巴掌；俄國一直把中國描繪成盟國；她表示，中國直接接觸烏國，意味中國至少與俄國拉開一些距離。

在戰前，中國是烏克蘭最大貿易夥伴，只是貿易量仍小於中俄貿易。2021年，烏國宣布與中國政府合推計畫，建造貿易相關的基礎設施。

但態勢轉明，習近平沒有明顯動作阻擋俄國侵烏之後，澤倫斯基政府對北京的態度變得模稜兩可，但兩國關係依然友善。