拜尹會談 美韓發表華盛頓宣言 成立核諮商小組

拜登總統(中右)26日在白宮歡迎韓國總統尹錫悅(中左)伉儷，兩國元首在會談後宣布成立「核諮商小組」，延伸對北韓的核威懾。（記者張文馨／攝影）

拜登 總統26日在白宮與來訪的南韓 總統尹錫悅會談並發表「華盛頓宣言」，為強化美韓在朝鮮半島的核威懾能力，兩國成立「核諮商小組」（Nuclear Consultative Group），分享情報並協調行動，拜登說，若北韓 對美國或盟友動用核武，將導致政權覆滅。

美國將派核潛艦訪南韓

拜登表示，美國不會在朝鮮半島部署核武，但會派遣核子潛艦到南韓軍港訪問。

尹錫悅表示，他與拜登決定大幅強化對嚇阻北韓核子與飛彈威脅的力度，談定在北韓發動核子攻擊時，立即啟動雙邊總統協商管道，承諾動用包含美國核子武器在內的力量，迅速、壓倒性且果斷作出回應。

拜登總統26日在白宮歡迎到訪的韓國總統尹錫悅。美韓簽署多項協議。(路透)

尹錫悅表示，美國將持續且常態在朝鮮半島部署戰略武器與裝備。

雙方討論觸及台海議題

此外，拜登說，兩人的討論也促進台灣海峽的和平穩定，並確保在南海等其他海域的自由航行。

拜登表示，美韓共同防禦條約堅定如鐵，包含面對核威脅時擴大威懾的承諾；面對北韓不斷增加威脅，並持續公然違反聯合國的制裁，這點尤為重要。

美韓26日發布的「華盛頓宣言」指出，美國承諾，將依據核態勢評估的聲明政策，就在朝鮮半島動用核武的可能性，盡全力和南韓磋商；南韓則重申，遵守反核擴散條約的長期承諾。

根據「華盛頓宣言」，美韓成立「核諮商小組」，分享情報，討論並執行結合南韓傳統武力與美國核能力的聯合行動，兵推以應對可能的核子危機。

警告北韓 用核武將覆滅

拜登表示，針對北韓不斷升高的核武威脅，「華盛頓宣言」是審慎回應；北韓發動核武攻擊，無論是針對美國、盟友或夥伴，都是不可接受的，只要北韓採取類似行動，就會導致政權覆滅。

拜登表示，他身為三軍統帥，掌握動用核武的絕對權力，他也說，會在適當時機與盟友協商。