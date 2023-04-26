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美經濟未爆彈：拜登挑戰連任 銀行危機與債務違約風險怎解？

轉角24小時
4月25日拜登宣布角逐連任美國總統，然而目前的拜登政府依然如2022年期中選舉之時面臨經濟困鬥。（路透）
4月25日拜登宣布角逐連任美國總統，然而目前的拜登政府依然如2022年期中選舉之時面臨經濟困鬥。（路透）

「經濟困鬥的陰影，再次挑戰尋求連任的拜登。」4月25日拜登宣布角逐連任美國總統，然而目前的拜登政府依然如2022年期中選舉之時面臨經濟困鬥，3月矽谷銀行（SVB）倒閉後的連鎖效應、到如今第一信貸銀行的危機未解，都形同在本就受高通膨所苦的美國經濟雪上加霜，加劇市場不安。另外美國政府也即將在2023年夏季面臨債務違約的風險，提高債務上限迫在眉睫，然而民主黨共和黨在國會再因是否因應削減公共開支，陷入討論僵局，種種經濟問題再次挑戰著尋求連任的拜登政府。

「拜川之戰」可能再次上演

美國總統拜登4月25日正式宣布將角逐2024連任，他在新公布的競選影片中將共和黨描述為「對美國自由的威脅」，宣示自己將再次對抗共和黨的「MAGA極端分子」——「MAGA」是川普競選口號Make America Great Again的縮寫，目前即使川普面對AV女星封口費案、以及另一起專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）提出的性侵指控，但川普早先已多次表態欲爭取共和黨的總統候選提名，「拜川之戰」仍有可能再次上演。

然而，拜登若投入選戰，勢必將面對的，仍須面對與2022年期中選舉相同的經濟難題——回顧期中選舉期間，由於美國陷入疫後高通膨、聯準會（Fed）連連升息卻仍難以緩和控制，民眾陷入沉重的生活開銷負擔，民主黨聲勢因而萎靡，即便最終共和黨因擺脫不去的川普影響力，而失去中間選民的支持，以及民主黨大打「墮胎牌」的影響等等，未能如預期拿下參眾兩院，但也取得眾議院多數席次；如今經濟議題仍將是選民檢視兩黨的關鍵之一，而拜登與民主黨要面對的陰影，恐怕比期中選舉時更為嚴峻。

銀行倒閉潮的憂慮陰影仍未遠離華爾街。 （Getty Images）
銀行倒閉潮的憂慮陰影仍未遠離華爾街。 （Getty Images）

種種經濟問題再次挑戰著尋求連任的拜登政府。（截圖字拜登參選2024聲明影片）
種種經濟問題再次挑戰著尋求連任的拜登政府。（截圖字拜登參選2024聲明影片）

悲觀的情緒已經壟罩華爾街，自3月10日矽谷銀行（SVB）倒閉、主管機構緊急出手接管善後以來，各界憂慮接下來將會出現不斷蔓延的「銀行倒閉潮」，加之3月9日Silvergate Bank倒閉、3月12日Signature Bank倒閉（兩家銀行均有從事加密貨幣業務），更加深市場不安，同在3月爆發危機的加州地區銀行「第一共和銀行」（First Republic Bank）雖獲多間華爾街巨頭銀行注資搶救，但至今仍岌岌可危，華府為之高度警覺。

第一共和銀行4月24日發布季度報告，報告內容指出資金外流情況嚴重，縱使包括摩根大通、花旗等大型投資銀行在3月中旬存入300億美元挽救第一共和銀行的危機，但擔憂銀行前景的第一共和銀行客戶仍在3月撤出了超過1,000億美元的存款，導致第一共和銀行的存款數字在2023年第一季下降40.8%（減少的金額為720億美元），目前的存款總數為1045億美元，遠低於華爾街預期，隔日（25日）開盤第一共和銀行的股票暴跌49.4%，來到歷史新低；進入2023年以來，第一共和銀行股價跌幅已逾93%。

即使第一共和銀行對外表示4月期間，該銀行的取款撤資情形已經趨於穩定，但是其存款總數依然持續減少，擠兌情形仍然比其他的銀行同業嚴重得多。第一共和銀行財務長荷蘭德（Neal Holland）指出，該銀行仍在努力重組資產負債表、減少開支和短期借款；24日第一共和銀行已宣布將在未來2個月裁員25%（截至2022年底，該銀行約有7200名員工）、以及削減辦公空間、減少非必要專案與活動來降低成本開支。

拜登政府也密切關注第一共和銀行的危機，金融時報報導，不僅華爾街銀行巨頭設法穩定金融市場信心，華府的監管機構也與第一共和銀行保持聯繫——自SVB倒閉後，政府即處於高度戒備狀態，擔心連鎖效應造成連鎖倒閉潮、引致範圍更大、規模更嚴重的金融風暴。除第一共和銀行自身採取改善措施外，金融時報引述知情人士指出，目前解決第一共和銀行危機的方案，包括出售、或是如同SVB一樣由聯邦存款保險公司（FDIC）接管、並為其所有客戶存款提供政府擔保。

第一信託4月24日發布季度報告，報告內容指出資金外流情況嚴重。 （Getty I...
第一信託4月24日發布季度報告，報告內容指出資金外流情況嚴重。 （Getty Images）

川普早先已多次表態欲爭取共和黨的總統候選提名，「拜川之戰」仍有可能再次上演。 （...
川普早先已多次表態欲爭取共和黨的總統候選提名，「拜川之戰」仍有可能再次上演。 （路透）

與第一共和銀行聯繫接觸的，包括白宮、Fed與財政部，原因是第一共和銀行搖搖欲墜的情況，使拜登政府愈加擔憂該銀行已無餘裕和時間安撫存戶及投資人——此時美國政府最不需要的，就是又一間銀行無預警倒閉，所引起的市場焦慮。不過，一位不具名官員向金融時報表示，政府雖審慎以待，但並不擔憂第一共和銀行危機大肆蔓延，原因是儘管第一共和銀行的股價狂瀉，但KBW地區性銀行指數下跌幅度僅為不到4%，相較SVB倒閉時引起的巨幅震盪，顯示目前的市場情緒相對穩定。

CNBC對銀行業前景抱相對正面態度

財經媒體CNBC也對銀行業前景抱持相對正面態度，指出雖然中小型銀行承受巨大打擊與生存危機，但大型銀行仍尚屬穩定，而銀行業儘管動盪，但第一季度收益預測仍將為正，不過《CNBC》仍指出銀行業的壓力與不安對美國經濟來說，仍是不斷的緩慢失血，情況若持續，勢將在2023年下半前成為經濟衰退的潛在催化劑，而銀行業在2023年接下來的時間內，也很可能因受Fed連連加息、以及中小型銀行減少貸款的影響，無法維持收益增長。

除了銀行業陰影之外，民主黨與共和黨也在國會陷入政府借貸政策的激辯——共和黨籍的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）4月19日提案，呼籲將美國債務上限提高1.5兆美元幅度（現為31.4兆美元），還有與之相應的削減4.5兆公共開支計畫。麥卡錫指出，若國會未能提高債務上限，將導致美國債務違約，從而動搖美國和世界經濟，但拜登及民主黨、甚至部分共和黨人對麥卡錫的提案表示反對。

由於美國對政府借貸額度設置了嚴格限制，在政府支出大於收入的情形下，國會必須定期提高債務上限以確保公部門有資金持續運作，美國財長葉倫（Janet Yellen）在2023年1月就曾在國會提出警告，表示政府預算僅足夠支撐到6月，4月25日葉倫再次指出若國會未能提高債務上限，隨之產生的債務違約將引發「經濟災難」，諸如失業潮、借貸利率提高、信貸市場惡化、未來的投資成本增加、在社會福利方面，政府也可能將無力支付軍人及老人的福利津貼等等。

美國財長葉倫指出若國會未能提高債務上限，隨之產生的債務違約將引發「經濟災難」。（...
美國財長葉倫指出若國會未能提高債務上限，隨之產生的債務違約將引發「經濟災難」。（路透）

葉倫要求國會無條件提高債限

葉倫表示，提高債務上限是國會的「基本責任」，若違約情況發生，勢將威脅美國經濟至今在疫後復甦中取得的成長，以此要求國會「無條件」提高債務上限。

白宮也反對麥卡錫提案中，將「提高債務上限」與「縮減公共開支」綑綁的安排，拜登認為國會應無條件提高債務上限，就如前總統川普任內，在疫情期間的做法；事實上拜登在25日的競選下任總統聲明中，也指責共和黨「削減社會保障、為非常富有的人節稅」等等。

麥卡錫的提案，計畫將政府支出數字削減至2022年的水準，即減少目前數字的9%，以及將未來10年的成長幅度限制在1%，另外計畫廢除拜登2022年簽署的綠能獎勵措施、4000億學貸減免、收回2020至2022年期間國會批准的5.2兆美元疫情振興資金中，尚未使用的部分，另外加上預計獎勵提高國內石油和天然氣產量。

共和黨籍的眾議院議長麥卡錫（右）。（路透）
共和黨籍的眾議院議長麥卡錫（右）。（路透）

由於提案中多項計畫違背民主黨政策，拜登政府與民主黨議員持反對態度，而由於提案中削減的開支亦包括軍費，部分共和黨人也為此猶豫；計畫所能引起的效應尚屬未知，而國會態勢也未明，然而債務違約的風險陰影已然降臨，考驗著拜登政府。

銀行業的壓力與不安對美國經濟來說，仍是不斷的緩慢失血。（路透）
銀行業的壓力與不安對美國經濟來說，仍是不斷的緩慢失血。（路透）

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