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與4年前參選同天 拜登宣布競選連任時間點 另暗藏玄機

編譯陳韻涵／綜合25日電
拜登總統選在投入2020大選四周年同一天宣布競選連任，時間有玄機。（路透）
拜登總統選在投入2020大選四周年同一天宣布競選連任，時間有玄機。（路透）

拜登總統選在投入2020大選四周年同一天宣布競選連任，時間有玄機；美聯社指出，拜登的年齡不是問題，捐款才是目的。

拜登計畫28日在華府與民主黨大金主和民主黨全國代表大會(DNC)領袖共進晚餐，屆時他將特別注意出手闊綽的大金主，確保連任競選活動資金充裕；先前部分民主黨金主與幹部埋怨連任活動沒動靜，最新聲明與28日的聚餐會讓他們放心。

此外，拜登等到4月才宣布的另一個理由則是，不用公布2023年第一季競選連任的募款金額。金主通常會在第一季放慢捐款步調，且歷經2022年秋天期中選舉，部分民主黨大金主也想喘口氣，之後再衝刺2024年總統大選。

另外，他宣布競選連任也代表他可以直接為競選活動募款。競選經費將用於薪資和後勤工作，以利擴大2024年大選工作團隊，並舉辦總統官方職務之外的活動。

前總統歐巴馬(Barack Obama)2011年4月初才宣布隔年將角逐連任，而拜登挑4月25日宣布角逐連任，恰逢他宣布投入2020年總統大選的四周年。

在高齡問題方面，拜登是美國史上最年長的在位總統，做完第二任期會是86歲。

拜登坦言年齡是合理疑慮，但他對於自己能否再選一次的問題嗤之以鼻，屢次強調「你們等著看」(Watch me)；選民現在有機會看拜登表現，但此疑慮不太可能退散。

無論拜登是否連任成功，本任期都還有約20個月；過去幾個月來，外界猜測拜登將尋求連任；儘管支持率低迷且許多國民表示不願80歲的拜登再掌白宮四年，民主黨高層仍強烈支持拜登。

拜登投入連任活動，是否會影響他履行總統職務？拜登的幕僚堅稱不會有大變化，至少現在是如此。

拜登26日會在白宮設國宴接待南韓總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)，今夏計畫出訪；與此同時，拜登也繼續在國內宣傳政府協助在國會推動的法案。

拜登 民主黨 白宮

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