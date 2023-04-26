終於有「明確攻擊目標」共和黨樂見拜登參選

拜登總統終於正式宣布競選連任，讓共和黨參選人終能統一戰線。(Getty Images)

雖然共和黨 對於贏回白宮的前景並不過分樂觀，但卻樂見拜登 總統終於正式宣布競選連任，這讓共和黨參選人終能統一戰線，將矛頭對準拜登；而民主黨則是樂見川普 支持率上揚，相信拜登對上川普，連任將會更加有望。

共和黨在過去數周因川普的法律問題、墮胎和烏俄戰爭等議題陷入分歧，但拜登宣布競選連任，讓共和黨人有機會能重設競選策略，將焦點從黨內紛爭轉向拜登。

「他是個顯而易見的目標，」共和黨策略家卡尼(David Carney)指出；支持率低的參選人也能從中獲利，將矛頭對準總統；「『我會狠狠擊敗拜登』這樣說一定會獲得喝采，我們都喜歡聽這種話，」卡尼補充說，「拜登是個很安全的討論話題。」

不少參選人已經開始將注意力轉向拜登；急於在共和黨內提升支持率的創業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)24日就表示，拜登參選給對手一個明確的攻擊對象，但拜登連在自己的支持者之中也不受歡迎。

共和黨籍總統參選人妮姬‧海理(Nikki Haley)的競選顧問索洛維奇克(Nachama Soloveichik)表示：「拜登政府一直被看做是軟弱無能，海理競選總統是為了讓美國變得強大自豪，我們會繼續拿她辛勤工作和積極願景，與拜登躲躲藏藏的競選活動做對比。」

另一方面，民主黨則是樂見川普的支持率上升，相信川普贏得提名，不但能大幅提升拜登連任機率，還能幫助民主黨奪取國會控制權。

密西根州參議員斯塔貝諾(Debbie Stabenow)當初就見到川普如何在2016年拿下密西根州但卻在2020年輸給拜登，並認為2024年會是2020年舊事重演；她指出，我有信心拜登總統能擊敗他，且在政治上，對我們來說，前總統川普出線對我們更有益。

「總而言之，大眾討厭他，」斯塔貝諾補充。

民主黨很清楚拜登支持率不高，但也知道川普在自家黨內和獨立人士之間的兩極化形象，會是讓他們贏得2024年最佳的對手。