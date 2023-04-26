多項爭論議題有利…拜登連任選戰 民主黨要靠基本盤

拜登總統25日透過預錄影片宣布角逐連任，以80歲高齡再度問鼎白宮。(路透)

將近七成美國人認為國家正走在「錯誤的道路」、拜登 總統在2024年選舉日將高齡81歲、拜登所屬的民主黨 中則有超過半數選民不希望他參選連任，但拜登依然展開連任選舉；紐約時報分析，民主黨官員說，拜登連任選舉的起跑點其實整體條件基礎穩固，民主黨團結一致則讓來自黨內的挑戰完全消除。

報導指出，目前主導美國政治的幾項議題大多對民主黨有利，2024年大選決戰州已經縮小範圍到僅剩少數幾州，代表著至少目前看來，民主黨在這場選戰占有上風。

曾於2016年負責喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)超級政治行動委員會(super PAC)、目前擔任民主黨籍伊利諾州州長普立茲克(JB Pritzker)幕僚長的安妮‧卡普拉拉(Anne Caprara)說，兩黨嚴重分歧，總統選舉勢必競爭激烈，都讓人感到憂心，「不過這是我職業生涯裡，第一次覺得共和黨 把他們自己逼到死胡同。他們正在衰敗中，只是他們好像沒有察覺」。

拜登個人特質的缺點讓民主黨陣營憂心忡忡，雖然上台兩年來維持低失業率、經濟表現強勁，還有令人刮目相看的立法成果，可是拜登就是不受民眾喜愛，即使民主黨選民也一樣。國家廣播公司新聞網(NBC News)最新民調顯示，不管共和黨派誰參選，看好度平均有47%，拜登看好度則只有41%。

共和黨抓緊拜登年事已高、身心虛弱等缺點，為拜登扣上繼卡特(Jimmy Carter)44年前尋求連任以來，美國史上另一位希望爭取連任的實力最弱現任總統。已宣布再戰2024的前總統川普則跳過共和黨初選，直接對拜登展開攻擊。

然而，拜登個人獲得的滿意度雖然不高，但民主黨政治基本盤卻不容小覷。

拜登明年不必花時間在初選裡面對黨內同志提出的移民、犯罪、性別、墮胎權等爭議議題挑戰，可以把時間放在道路橋梁、半導體廠、電動車廠、能源計畫等與三項重大立法有關的完工剪綵或動土儀式。