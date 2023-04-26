「讓我們完成工作」拜登宣布競選連任 首場鎖定藍領

高齡80歲的拜登宣布競選連任，他如果連任成功，卸任時已86歲，將創下美國總統最高齡的紀錄。（路透）

拜登 總統25日宣布競選連任，在他透過影片宣布後出席在華府一場工會活動，爭取藍領意味不言可喻；他在競選連任的影片中，引共和黨 極端主義為鑑，呼籲選民再給機會「讓我們完成工作」。

刷新最年長美國總統紀錄

拜登今年二月在國會的咨文即以「讓我們完成工作」為演講主軸，顯見爭取連任的布局已久。現年80歲的拜登已刷新最年長的美國總統紀錄，若順利連任，卸任時將是86歲。

拜登在推特和YouTube的競選帳號同步發布競選連任影片，並很快在北美建築工會立法會議的活動現身致詞，工會是民主黨的基本盤；副總統賀錦麗（Kamala Harris）將繼續擔任拜登搭檔，則在25日晚間在華府霍華德大學（Howard University）發表支持墮胎權利的演說，霍華德大學是全美知名的非裔大學。

失業創50年新低 細數政績

拜登總統25日如預期正式宣布投入民主黨總統初選，角逐連任。他在華府的一場工會活動上強調， 「讓我們完成工作」。(美聯社)

拜登在工會致詞時細數政績，稱在自己總統任內創造了1200萬個工作機會，失業率3.5%，創下近50年的低點；美國需要更完善的基礎建設，把包含半導體在內的關鍵供應鏈帶回美國，以打造更強的競爭力；全美要安裝50萬個電動汽車充電樁，需要由工會的工人來完成。

自稱最挺工會的美國總統

拜登總統宣布競選連任，他透過影片宣布後出席在華府一場工會活動，爭取藍領意味濃。(美聯社)

拜登說，「我們的經濟計畫正在奏效，我們現在必須完成工作，且還有更多可以做的。」他提到自己的藍圖就是重建美國，推動美國製造，並自稱是最挺工會的美國總統。

拜登也將矛頭對準共和黨內以川普 為首的「使美國再度偉大」（MAGA）者，他說，這些極端主義者與現任政府努力的方向截然不同，他們努力抵銷美國為爭取基本工資和醫療保險等所做的努力。

拜登競選團隊將未來4年定義為對抗共和黨的極端主義，質疑共和黨會替女性做出醫療決定、禁書、告訴人們可以愛誰，同時讓投票更困難。

選民對拜登高齡仍存疑慮

競選已揭開序幕，但民調顯示，民主黨支持者對拜登以高齡出任美國總統仍心存疑慮。華盛頓郵報綜合近兩年的8次全國民調報導，38%的民主黨人支持拜登再戰，57%期待能有別人。相較川普第一任期結束前，有73%的共和黨人支持共和黨再度提名川普，前任民主黨總統歐巴馬也有75%支持度。

就在拜登宣布競選連任同日，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在例行記者會被問到拜登是否會做完8年任期，她一開始卻沒給出肯定答覆，稍後才澄清說，若總統順利連任，就會做滿8年。

拜登與川普 2024恐再對戰

共和黨總統角逐戰目前仍由前總統川普領先，2024年很可能上演拜登與川普對戰續集。

NBC報導，拜登的施政不滿意度在全體成年人群體間降至41%，在中間選民僅30%，雖然多數選民希望拜登不要競選連任，但整體而言，拜登仍比川普受歡迎；拜登在38%的選民心中具正面形象（48%投下負面票），給川普投正面票的美國人為34%，過半（53%）認為川普形象不佳。

NBC分析，即便選民不那麼支持拜登，看在討厭川普的分上，這張票還是可能進入民主黨手中。

美國選舉研究網站「五三八」（FiveThirtyEight）分析，拜登2021年1月挾著53%的支持度進入白宮，反映了選民對川普的高度不滿；直到8月民調呈現斷崖式下跌，究其原因包含疫情蔓延、經濟衰退與美軍自阿富汗撤軍爭議；當拜登的不滿意度超越滿意度後就再沒恢復，這也是美國總統執政的常態。

五三八分析，拜登仍受左翼歡迎，民主黨支持者雖然對他的年紀有疑慮，但不會反對他繼續執政；華爾街日報日前以捉對廝殺為模式調查發現，共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）的支持度小幅領先拜登，而拜登又領先川普，不過這些差距都在民調的誤差範圍內；五三八分析，這將是一場激烈競爭的選戰。