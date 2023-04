為民主挺身而出 拜登總統宣布將在2024年大選爭取連任

BBC報導,拜登 總統剛剛已經在宣傳影片證實,自己將在2024年參選連任。

拜登在推文表示,每一個世代都有不得不為民主挺身而出的時刻,要捍衛他們的基本自由,而他相信現在就是他們的時刻,「這就是為什麼我要競選連任美國總統,加入我們,讓我們完成這項工作」。

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly