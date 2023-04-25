性別歧視、唇槍舌戰來賓…勒蒙屢遭申訴 CNN不忍了開鍘

有線電視新聞網24日開除當家主播勒蒙。（路透）

有線電視新聞網(CNN)24日開除當家主播勒蒙(Don Lemon)，據傳勒蒙與2024年共和黨 總統初選參選人拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)激烈交鋒可能是導火線；此外，勒蒙也曾涉及性別歧視 ，曾在節目中稱角逐明年共和黨總統初選的51歲的妮姬‧海理(Nikki Haley)「已過了女性巔峰期」，不僅如此，CNN內部也有許多女性同仁申訴，指勒蒙涉及歧視言辭。

勒蒙日前與角逐共和黨初選的37歲生技創業家拉馬斯瓦米針鋒相對，激烈辯論關於非裔歷史與憲法第二修正案的議題；勒蒙與拉馬斯瓦米爭論期間，勒蒙的共同主持搭檔哈洛(Poppy Harlow)有時凝視遠方，有時低頭滑手機。

這不是勒蒙第一次惹毛共和黨總統初選提名參選人，他今年2月16日在節目中評論美國駐聯合國前大使、51歲的南卡羅來納州 前州長海理「已過了女性巔峰期」；這番評論當場遭兩位女性共同主播反對，但勒蒙在接下來一個小時的節目中持續推進此論點，甚至說「女性只有在20多、30多，或許40多歲時，才算處於青春鼎盛時期」。

CNN主播勒蒙（圖）在節目中形容共和黨總統參選人海理「已過巔峰期」，引發反彈後，勒蒙再三向海理致歉。(翻攝自CNN)

CNN主播勒蒙在節目中形容共和黨總統參選人海理（圖）「已過巔峰期」，引發反彈後，勒蒙再三向海理致歉。(美聯社)

勒蒙的性別歧視說詞招致撻伐，CNN執行長李希特(Chris Licht)譴責勒蒙的說法讓人「無法接受」；面對各方砲轟，勒蒙當天下午推文道歉。

除了與來賓針鋒相對，勒蒙也曾被同事指控「厭女」，且不尊重多名同事，包括CNN主播葛瑞斯(Nancy Grace)和奧布萊恩(Soledad O'Brien)。

娛樂雜誌「綜藝」(Variety)報導，勒蒙在直播節目中對葛瑞斯粗魯，並在約30人出席的編輯會議中對奧布萊恩不友善。

傳訊恐嚇同事「越線」

另有消息指出，勒蒙曾在「Live From」直播節目中做出「挑釁的滑稽動作」，迫使製作人與監製必須將他強制帶離攝影棚，該節目由勒蒙與菲利浦斯(Kyra Phillips)共同主持。

消息人士透露，這場爭端起因於CNN決定派菲利浦斯前往伊拉克，而長期希望派任伊拉克的勒蒙對此感到失望；勒蒙還利用未顯示號碼的電話發送兩封簡訊給菲利浦斯，寫道「妳已經越線且將付出代價」，勒蒙此舉後來經過CNN內部調查而曝光。

當面調侃女製作人胖

另有消息人士告訴「綜藝」，勒蒙對許多女性同仁「顯露敵意」並經常吹噓他好鬥。

勒蒙曾與CNN一名22歲的女性職員友好，但卻引發利用職權騷擾風波。

「綜藝」報導，勒蒙曾當面調侃多名女性製作人胖，並在直播節目中對葛瑞斯開玩笑；葛瑞斯本人拒絕多談，但消息人士透露葛瑞斯認為勒蒙「不禮貌、輕浮」，且「對女性說不出好話」。