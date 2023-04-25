主播卡爾森分手福斯 炒作種族「仇恨值」曾是他收視利器

卡爾森無預警被福斯解職，據稱是與員工歧視訴訟和國會暴動的報導有關。（路透）

福斯新聞網(Fox News)人氣主播卡爾森(Tucker Carlson)24日遭開除，但他任職期間把收視觀眾對立如移民 、族裔等命題的恐懼、銜恨，化為武器，創造出有線電視新聞史上最具種族歧視 的節目，由幾方面來打量，也最為成功，他在福斯起落的軌跡，與新聞網及美國保守主義的轉變交纏難分。

紐約時報24日報導，卡爾森的影響力遠超福斯及福斯的觀眾，填補前總統川普 遺留下來的真空，捍衛川普最狂熱的追隨者，以及某些他們最極端的看法；從他搶著替國會山莊暴亂者辯護，對移民、「黑人的命也是命」(BLM)運動、新冠疫苗散播疑慮，都可得知。

卡爾森支持席捲國內政治的本土至上觀點，號稱「美國國族主義者」(American Nationalist)，他多年來汲取極右邊陲論點，例如2022年春天，他在播報新聞時鼓吹「大替換」(great replacement)這個種族歧視陰謀論，稱西方菁英正在進口「乖順」的移民，來削弱本土人群的力量，而引發嘩然。

擁抱川普言行而非本人

卡爾森節目登上福斯八點檔，卻得不到善變的川普賞識，於是他採取擁抱川普言行而非川普本人來當解方，盡得川普魅力的精髓，也就是掌握白人對美國人口族裔成分改變而引發的恐慌，但小心翼翼地與川普保持距離，有時甚至批評川普，私底下也嘲笑川普打電話受訪擋掉電視攻擊的習慣。

卡爾森一直是福斯公司的王牌主播，但他極右派立場及炒作種族話題，也使自己和公司陷於爭議。（美聯社）

福斯老闆梅鐸等高層經常得替他的節目「卡爾森今夜秀」(Tucker Carlson Tonight)辯護，說成保護深度報導、爭議看法的自由，卡爾森用電視新聞所做的挑釁卻根本不是這麼回事，而是煞費苦心、用數據來支持的實驗，而讓福斯一反有線電視訂閱率長期下跌的趨勢，錢賺得盆滿缽滿。

每分鐘研究收視率起落

三位福斯前員工指出，卡爾森堪稱自家電視網最熱中的觀眾，每分鐘都研究收視率的起落；一位長期與卡爾森共事的人表示，他會把白人民族主義加重一倍，原因在隨時變動的數據指出，觀眾很吃這套。

卡爾森怎麼做，全福斯跟著效法；福斯白天新聞的記者找出觀眾不愛看的東西：主打福斯自家記者的新聞片段，以及被視為不利於川普的報導，還有左側或中立的來賓。

卡爾森在收視觀眾的人氣，讓他能擋掉福斯以外的批評聲浪，整肅內部批評他的人；贊助商對卡爾森避之唯恐不及，但廣告費漲了將近一倍；卡爾森的招數不僅推高收視率，還有對他本人、對福斯的忠誠度。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點