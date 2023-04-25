我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

主播卡爾森分手福斯 炒作種族「仇恨值」曾是他收視利器

編譯潘勛／綜合24日電
卡爾森無預警被福斯解職，據稱是與員工歧視訴訟和國會暴動的報導有關。（路透）
卡爾森無預警被福斯解職，據稱是與員工歧視訴訟和國會暴動的報導有關。（路透）

福斯新聞網(Fox News)人氣主播卡爾森(Tucker Carlson)24日遭開除，但他任職期間把收視觀眾對立如移民、族裔等命題的恐懼、銜恨，化為武器，創造出有線電視新聞史上最具種族歧視的節目，由幾方面來打量，也最為成功，他在福斯起落的軌跡，與新聞網及美國保守主義的轉變交纏難分。

紐約時報24日報導，卡爾森的影響力遠超福斯及福斯的觀眾，填補前總統川普遺留下來的真空，捍衛川普最狂熱的追隨者，以及某些他們最極端的看法；從他搶著替國會山莊暴亂者辯護，對移民、「黑人的命也是命」(BLM)運動、新冠疫苗散播疑慮，都可得知。

卡爾森支持席捲國內政治的本土至上觀點，號稱「美國國族主義者」(American Nationalist)，他多年來汲取極右邊陲論點，例如2022年春天，他在播報新聞時鼓吹「大替換」(great replacement)這個種族歧視陰謀論，稱西方菁英正在進口「乖順」的移民，來削弱本土人群的力量，而引發嘩然。

擁抱川普言行而非本人

卡爾森節目登上福斯八點檔，卻得不到善變的川普賞識，於是他採取擁抱川普言行而非川普本人來當解方，盡得川普魅力的精髓，也就是掌握白人對美國人口族裔成分改變而引發的恐慌，但小心翼翼地與川普保持距離，有時甚至批評川普，私底下也嘲笑川普打電話受訪擋掉電視攻擊的習慣。

卡爾森一直是福斯公司的王牌主播，但他極右派立場及炒作種族話題，也使自己和公司陷於...
卡爾森一直是福斯公司的王牌主播，但他極右派立場及炒作種族話題，也使自己和公司陷於爭議。（美聯社）

福斯老闆梅鐸等高層經常得替他的節目「卡爾森今夜秀」(Tucker Carlson Tonight)辯護，說成保護深度報導、爭議看法的自由，卡爾森用電視新聞所做的挑釁卻根本不是這麼回事，而是煞費苦心、用數據來支持的實驗，而讓福斯一反有線電視訂閱率長期下跌的趨勢，錢賺得盆滿缽滿。

每分鐘研究收視率起落

三位福斯前員工指出，卡爾森堪稱自家電視網最熱中的觀眾，每分鐘都研究收視率的起落；一位長期與卡爾森共事的人表示，他會把白人民族主義加重一倍，原因在隨時變動的數據指出，觀眾很吃這套。

卡爾森怎麼做，全福斯跟著效法；福斯白天新聞的記者找出觀眾不愛看的東西：主打福斯自家記者的新聞片段，以及被視為不利於川普的報導，還有左側或中立的來賓。

卡爾森在收視觀眾的人氣，讓他能擋掉福斯以外的批評聲浪，整肅內部批評他的人；贊助商對卡爾森避之唯恐不及，但廣告費漲了將近一倍；卡爾森的招數不僅推高收視率，還有對他本人、對福斯的忠誠度。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 種族歧視 移民

上一則

駐法大使盧沙野惹眾怒 北京滅火：尊重前蘇聯國家主權

下一則

新聞界浴血星期一 福斯主播卡爾森、CNN主播勒蒙被開除

延伸閱讀

卡爾森一離開福斯蒸發10億 「今夜秀」可能隨換人崩盤

卡爾森一離開福斯蒸發10億 「今夜秀」可能隨換人崩盤
川普宣傳新書自稱比尼克森受歡迎：承受住彈劾程序

川普宣傳新書自稱比尼克森受歡迎：承受住彈劾程序
俄羅斯國營電視頻道RT喊話歡迎卡爾森加入

俄羅斯國營電視頻道RT喊話歡迎卡爾森加入
新聞幕後：梅鐸下令開除卡爾森 原因與製作人訴訟有關

新聞幕後：梅鐸下令開除卡爾森 原因與製作人訴訟有關

熱門新聞

國會眾院對中戰略競爭特別委員會本月19日舉行台海衝突兵棋推演，委員會主席蓋拉格(前右二)表示，台海開戰，各方都將付出高昂代價。(美聯社)

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

2023-04-23 13:53
啦啦隊員華盛頓(左)和蘿絲(右)只因為上錯車，就遭到車主槍擊，一重傷，一輕傷。（取自臉書)

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

2023-04-20 14:49
中國國家主席習近平近來積極與外國領袖交好，但仍拒絕與美國溝通，被認為可能升高了區域風險。（新華社）

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

2023-04-21 12:14
彭博報導，拜登總統近期內將簽署進一步限制美國企業對中國關鍵科技的投資命令，他將在五月的G7高峰會上宣布，美中的經濟對抗將進入新的階段。（Getty Images）

拜登將簽令「禁美企投資中國」 美中對抗進入新階段

2023-04-21 12:43
美國FBI聯邦調查局在4月17日逮捕了兩名华裔的男性，指控他們涉嫌在紐約經營運作一個替中國政府工作的「海外警察局」。被捕的兩人分別是61歲的盧建旺和59歲的陳金平，被控以海外同鄉會、協助僑胞的名義，暗中接受中國政府的指示，監控、打壓和騷擾異議人士。（截圖自微信、美聯社）

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

2023-04-18 08:50
一名華裔女性駕駛特斯拉發生車禍，指控該車自駕系統和安全氣囊設計有問題，加州陪審團判決她敗訴。圖為特斯拉汽車的自駕系統。(路透)

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

2023-04-22 10:16

超人氣

更多 >
喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套
回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄
全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣
洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔
連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅