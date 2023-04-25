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CNN主播勒蒙被炒 川普叫好：電視上最蠢的人終於走了

編譯尤寶琪／綜合報導
有線電視新聞網開除長期合作的明星主播勒蒙。（美聯社）
有線電視新聞網開除長期合作的明星主播勒蒙。（美聯社）

兩位電視當紅主播同日被開除，有線電視新聞網(CNN)開除長期合作的明星主播勒蒙(Don Lemon)，引來向來與勒蒙不合的川普在自己的社群平台Truth Social上發文叫好；福斯新聞網(Fox News)開除八點檔當家主播卡爾森，國會兩黨議員也各有看法。

CNN24日開除了主播勒蒙，消息傳出後川普上推特叫好：「好消息：電視上最蠢的人勒蒙終於被假新聞CNN開除了。我只有一個問題，怎麼拖這麼久？」

（截圖自Truth Social）
（截圖自Truth Social）

勒蒙在CNN工作了17年，過去近六個月換時段到「CNN今晨」(CNN This Morning)與柯琳絲(Kaitlan Collins)和哈洛(Poppy Harlow)兩位女主播搭檔，還惹出對角逐2024共和黨總統初選的海理(Nikki Haley)做出不當評論的風波。

2018年，勒蒙在川普於總統任期內稱非洲國家為「糞坑國家」，稱川普是「種族主義者」；2020年，川普在勒蒙於電視上公開恥笑川普支持者後，大罵勒蒙是「電視上最蠢的人」。

同一天，福斯新聞網也宣布當家主播卡爾森的離職。對此，共和黨內部反應不一，有人支持卡爾森離開，另有人批評他在福斯的兩極化報導。

科羅拉多州眾議員的貝波特(Lauren Boebert)和同樣身為電視主持人的雷克(Kari Lake)都表態支持卡爾森離開福斯；而過去就經常批評卡爾森的前懷俄明眾議員錢尼(Liz Cheney)則表示，在他說了這麼多謊言和誹謗之後，福斯早該開除他。

民主黨則形容卡爾森離開福斯是民主的勝利。麻州眾議員莫頓(Seth Moulton)上推特表示，卡爾森對美國人撒謊了這麼多年，也該面對後果了；新澤西州眾議員巴斯克雷 (Bill Pascrell)則是稱卡爾森的節目每晚都充滿謊言和仇恨言論，直言卡爾森離開對美國民主來說是件好事。

卡爾森在福斯擔任政治評論的14年內，以保守派煽動者而聞名，並經常製造爭議，惹來兩黨的批評。2023年3月，卡爾森表示，儘管沒有干預選舉的證據，但暴動民眾認為2020年總統選舉不公平並沒錯。卡爾森還曾公開表示自己支持俄羅斯總統普亭，並且用貧窮、骯髒等字眼形容移民。

川普 眾議員 推特

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