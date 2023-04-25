卡爾森離開福斯 王牌節目誰接班？華特斯有機會

卡爾森一直是福斯電視的王牌主播，直到24日上午該公司還在預告他的節目。據稱這次是因為他報導國會暴動的內容惹惱了老闆梅鐸。（路透）

福斯新聞網(Fox News)24日宣布與王牌主播卡爾森(Tucker Carlson)結束合作關係，原本在黃金時段擁有高收視率表現的節目由誰接棒、卡爾森個人將何去何從，立即引發關注，俄羅斯 國營電視頻道「今日俄羅斯」(RT)第一時間就在推特(Twitter)英語帳號公開喊話表示，歡迎卡爾森加入，一起「對更多事情提出質疑」。

卡爾森主持的「卡爾森今夜秀」(Tucker Carlson Tonight)屬於福斯新聞網的「評論」(opinion)類型節目，論述立場明顯傾向保守派，並不是一般的新聞報導。華盛頓郵報 分析，如果福斯想找像卡爾森一樣，擅長在熱門話題火上加油的主持人，現在擔任晚間時段7時的節目主持人華特斯(Jesse Watters)，就成了順理成章的接班人。

華特斯曾在前任福斯主播歐萊利(Bill O'Reilly)節目中擔任搭擋；2022年1月，華特斯對於自己身為福斯新聞網一員的職責明確表示：「我在福斯上班！我想看到左派亂成一團！這對美國是好事！這對我們的收視率是好事！」

歐萊利因為性醜聞而在2017年被福斯開除之後，原本時段由卡爾森遞補；知名主播貝克(Glenn Beck)離開福斯之後，原時段改成談話節目「五人談」(The Five)，華特斯是五名主持人之一。

華盛頓郵報指出，卡爾森下一步怎麼走，取決於他是因為什麼原因離開福斯。

投票 機公司「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)控告福斯新聞網誹謗，18日福斯同意賠償7億8750萬多元和解落幕。多明尼恩取得福斯高層、主播簡訊證據當中便包括卡爾森。華盛頓郵報指出，卡爾森曝光簡訊內容可能對福斯高層做出批評，即使節目收視表現再好，到頭來飯碗還是保不住。

下一步 投入小眾媒體？

紐約時報則報導，專門追蹤保守派新聞機構動態的TheRighting電子報負責人波爾斯克金(Howard Polskin)說，卡爾森可能投入某些小眾媒體，例如NewsNation或「新聞極限」(Newsmax)，或者選擇自創新聞品牌，如同保守派名嘴邦奇諾(Dan Bongino)的作法一樣。邦奇諾與福斯新聞的合作關係已於上周畫下句點。

波爾斯克金分西，卡爾森堪稱保守派媒體圈最知名的個人及品牌，如果有人肯花足夠的酬庸，聘請卡爾森加入小規模的網路媒體，例如PJ Media或The Daily Caller，「效果就會像灌注了超級燃料(superfuel)一般」。

「新聞極限」執行長魯迪(Christopher Ruddy)發表聲明說，卡爾森的離開代表著福斯新聞網將繼續流失觀眾。