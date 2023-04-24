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美擬限制對中國投資 美媒：首先針對風投和私募

中央社／台北24日電

總統拜登預料將在未來幾週簽署一份備受矚目的行政令，限制美國對中國某些高科技領域的投資。美媒引述消息說，行政令的主要目標將是企業投資，但也可能影響到私募和風投。

華爾街日報中文網今天報導，由華萊士（Kim Wallace）率領的22V Research分析團隊20日在一份報告中指出，拜登的行政令將試圖因應美國企業在「受關切國家、特別是中國」的投資所帶來的國家安全問題。華萊士曾在歐巴馬政府擔任財政部官員。

22V Research的分析稱，「某些行業將面臨全面投資禁令，其中包括半導體，也可能包括AI和量子技術，而其他一些行業則可能通過一項通知程序受到監督」。

華萊士的團隊表示，一些常見的美國對中投資不太可能受到即將出爐的行政令影響。

22V的分析師寫說，「雖然這項行政令的細節和參數仍不完全明確（很可能尚未完全敲定），但我們仍然堅信，其範圍不會涵蓋常見的在中資產組合投資。行政令的主要目標將是企業投資，但也可能影響到私募和風投」。

「重要之處在於，這是一個試點，意味着還要發展，範圍還可能擴大」。

外電稍早前報導，拜登的對華行政令預料將於5月19至21日在日本廣島舉行的7國集團（G7）峰會前後出爐，美國希望G7盟友能認可其限制措施；但美國Politico新聞網站18日曾報導，拜登的行政令預計將在4月晚些時候推出。

華爾街日報3月曾報導，美國官員試圖阻止美國投資者向中國企業提供可用來提高中國軍事決策速度和準確性的資金和技術。據指出，風投公司紅杉資本已開始評估對中國半導體或量子計算公司的新投資，為美國可能的新規做準備。

22V的分析師團隊表示，「圍繞上述措施，美國已醞釀並在內部討論了一年多」。

法律和遊說公司艾金甘普（Akin Gump）的律師上個月在一份報告中說，拜登即將簽署的行政令「將只是監管境外投資的第一步」，隨着時間推移，受限制的技術可能會增加。

艾金甘普的團隊稱，「美國政府似乎仍在爭論是否應該把被動投資也囊括進來，還是只限制涉及『專有技術』轉讓或支持的某些形式的投資」，「不過，美國商務部長雷蒙多的講話暗示了重點可能是後一類投資，例如非被動的私募股權和風投」。

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