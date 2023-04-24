近80歐洲議員發表公開信 促法國驅逐中駐法大使盧沙野

中國駐法國大使盧沙野(左)21日深夜接受法國LCI電視台主持人羅契賓(右)訪問。（圖取自YouTube）

中國駐法國大使盧沙野 21日在接受LCI電視台採訪時，稱「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位；盧沙野這番對解體後獨立的14個國家的主權言論，引起反彈。近80名歐洲議員在法國「世界報」發表公開信，呼籲法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）對這種「無恥的攻擊」不能沒有反應，要求儘快宣布盧沙野為「不受歡迎的人」。

議員們在周日的公開信中表示，法國政府應對盧沙野的咄咄逼人的言論「採取行動」；議員們認為「這些言論明顯違反國際法，必須被視為對法國的歐洲夥伴國的安全構成威脅」。

近80名歐洲議員寫公開信，要求法國政府驅逐中國駐法國大使盧沙野。（截圖自法國世界報）

轟「最糟糕」戰狼言論

公開信強調，盧沙野公開宣稱，前蘇聯各共和國在國際法下沒有有效的地位，「這種評論遠遠超出了可接受的外交話語的範圍。這是最糟糕的『戰狼』言論，不應不予回應。」

公開信指出，「這不是盧大使第一次發表無恥和貶損的言論。他最近說，一旦台灣人民受控於北京，他們就應該接受『再教育』。」

議員們表示，「在最近的過去，法國政府已經迅速採取行動，驅逐了那些發表不當言論的外交官。正是考慮到這些先例，我們要求宣布盧沙耶大使為不受歡迎的人，以回應他完全不可接受的行為。」

公開信希望科隆納，「採取措施，強調法國對基本價值觀的承諾，這些價值觀使得我們歐洲團結一致。」

盧沙野無視國際公認的東歐與中歐地區邊界，21日在接受接受法國LCI新聞台訪問時表示，烏克蘭 這個前蘇聯國家不具有獨立國家主權。

根據彭博新聞報導，盧沙野接受專訪時，被問及在2014年遭俄羅斯併吞的克里米亞，是否為烏克蘭的一部分時表示，「前蘇聯國家」沒有國際法所認可的有效主權國家地位。這說法與中國在1991年承認波羅的海國家為獨立存在的政策不同。

法國外交部表示對盧沙野的發言感到「驚愕」，並敦促中國澄清這些評論是否反映了其官方立場。 歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)表示，盧沙野的言論「令人無法接受」。

同為前蘇聯成員的愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛更是宣布要召見中國大使解釋盧沙野的說法。

盧沙野21日的言論，也讓馬克宏 想與中國攜手推動烏俄和平的計畫胎死腹中；馬克宏原希望利用交顧問博納(Emmanuel Bonne)與中國國務委員兼外長王毅的會談，來建立俄烏未來和談的基礎框架。

不少歐盟東部成員國，原本就對馬克宏的願景感到不滿，尤其是在歐洲戰略自主權和減少對美國依賴等方面；馬克宏4月出訪時， 一席要歐洲避免因台灣議題被捲入美中衝突的發言，更是引發軒然大波。

來源：Hindustan Times