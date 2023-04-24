我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小鎮中學派對爆槍擊 9青少年受傷

搬家也有詐騙 3常見手法當心不法仲介

近80歐洲議員發表公開信 促法國驅逐中駐法大使盧沙野

編譯尤寶琪／綜合23日電
中國駐法國大使盧沙野(左)21日深夜接受法國LCI電視台主持人羅契賓(右)訪問。（圖取自YouTube）
中國駐法國大使盧沙野(左)21日深夜接受法國LCI電視台主持人羅契賓(右)訪問。（圖取自YouTube）

中國駐法國大使盧沙野21日在接受LCI電視台採訪時，稱「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位；盧沙野這番對解體後獨立的14個國家的主權言論，引起反彈。近80名歐洲議員在法國「世界報」發表公開信，呼籲法國外交部長科隆納（Catherine Colonna）對這種「無恥的攻擊」不能沒有反應，要求儘快宣布盧沙野為「不受歡迎的人」。

議員們在周日的公開信中表示，法國政府應對盧沙野的咄咄逼人的言論「採取行動」；議員們認為「這些言論明顯違反國際法，必須被視為對法國的歐洲夥伴國的安全構成威脅」。

近80名歐洲議員寫公開信，要求法國政府驅逐中國駐法國大使盧沙野。（截圖自法國世界...
近80名歐洲議員寫公開信，要求法國政府驅逐中國駐法國大使盧沙野。（截圖自法國世界報）

轟「最糟糕」戰狼言論

公開信強調，盧沙野公開宣稱，前蘇聯各共和國在國際法下沒有有效的地位，「這種評論遠遠超出了可接受的外交話語的範圍。這是最糟糕的『戰狼』言論，不應不予回應。」

公開信指出，「這不是盧大使第一次發表無恥和貶損的言論。他最近說，一旦台灣人民受控於北京，他們就應該接受『再教育』。」

議員們表示，「在最近的過去，法國政府已經迅速採取行動，驅逐了那些發表不當言論的外交官。正是考慮到這些先例，我們要求宣布盧沙耶大使為不受歡迎的人，以回應他完全不可接受的行為。」

公開信希望科隆納，「採取措施，強調法國對基本價值觀的承諾，這些價值觀使得我們歐洲團結一致。」

盧沙野無視國際公認的東歐與中歐地區邊界，21日在接受接受法國LCI新聞台訪問時表示，烏克蘭這個前蘇聯國家不具有獨立國家主權。

根據彭博新聞報導，盧沙野接受專訪時，被問及在2014年遭俄羅斯併吞的克里米亞，是否為烏克蘭的一部分時表示，「前蘇聯國家」沒有國際法所認可的有效主權國家地位。這說法與中國在1991年承認波羅的海國家為獨立存在的政策不同。

法國外交部表示對盧沙野的發言感到「驚愕」，並敦促中國澄清這些評論是否反映了其官方立場。 歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)表示，盧沙野的言論「令人無法接受」。

同為前蘇聯成員的愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛更是宣布要召見中國大使解釋盧沙野的說法。

盧沙野21日的言論，也讓馬克宏想與中國攜手推動烏俄和平的計畫胎死腹中；馬克宏原希望利用交顧問博納(Emmanuel Bonne)與中國國務委員兼外長王毅的會談，來建立俄烏未來和談的基礎框架。

不少歐盟東部成員國，原本就對馬克宏的願景感到不滿，尤其是在歐洲戰略自主權和減少對美國依賴等方面；馬克宏4月出訪時， 一席要歐洲避免因台灣議題被捲入美中衝突的發言，更是引發軒然大波。

來源：Hindustan Times

盧沙野 馬克宏 烏克蘭

上一則

民主黨最佳賭注… 拜登競選連任部署不變

下一則

「跨性別」代言危機 百威淡啤炒主管、推新廣告救不回

延伸閱讀

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野
盧沙野質疑前蘇聯國家主權 歐盟外交首長：無法接受

盧沙野質疑前蘇聯國家主權 歐盟外交首長：無法接受
中國大使指前蘇聯國主權未定惹議 法國要中方說清楚

中國大使指前蘇聯國主權未定惹議 法國要中方說清楚
盧沙野質疑前蘇聯國家主權 烏克蘭總統顧問批荒謬

盧沙野質疑前蘇聯國家主權 烏克蘭總統顧問批荒謬

熱門新聞

啦啦隊員華盛頓(左)和蘿絲(右)只因為上錯車，就遭到車主槍擊，一重傷，一輕傷。（取自臉書)

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

2023-04-20 14:49
中國國家主席習近平近來積極與外國領袖交好，但仍拒絕與美國溝通，被認為可能升高了區域風險。（新華社）

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

2023-04-21 12:14
國會眾院對中戰略競爭特別委員會本月19日舉行台海衝突兵棋推演，委員會主席蓋拉格(前右二)表示，台海開戰，各方都將付出高昂代價。(美聯社)

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

2023-04-23 13:53
彭博報導，拜登總統近期內將簽署進一步限制美國企業對中國關鍵科技的投資命令，他將在五月的G7高峰會上宣布，美中的經濟對抗將進入新的階段。（Getty Images）

拜登將簽令「禁美企投資中國」 美中對抗進入新階段

2023-04-21 12:43
美國FBI聯邦調查局在4月17日逮捕了兩名华裔的男性，指控他們涉嫌在紐約經營運作一個替中國政府工作的「海外警察局」。被捕的兩人分別是61歲的盧建旺和59歲的陳金平，被控以海外同鄉會、協助僑胞的名義，暗中接受中國政府的指示，監控、打壓和騷擾異議人士。（截圖自微信、美聯社）

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

2023-04-18 08:50
一名華裔女性駕駛特斯拉發生車禍，指控該車自駕系統和安全氣囊設計有問題，加州陪審團判決她敗訴。圖為特斯拉汽車的自駕系統。(路透)

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

2023-04-22 10:16

超人氣

更多 >
2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼
60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老
疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲
盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點

盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點
2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜