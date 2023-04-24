歐盟外交首長籲：各國派應海軍巡弋台海 遏止北京軍事犯台

歐盟 外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)接受22日刊登的法國「星期日報」(Journal du Dimanche)訪問時說，歐盟國家應該部署戰艦巡邏台灣海峽，遏止北京軍事進犯。

波瑞爾也批評了法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)本月稍早接受媒體訪問時有意與台灣切割的發言。馬克宏結束中國訪問後接受媒體採訪時說，歐洲在台灣議題上應該採取跟美國不一樣的獨立立場。他說：「最糟糕的事情就是以為，我們歐洲人在這個議題上應該當別人的追隨者，隨著美國節奏與中國的過度反應來判斷該怎麼做。」

波瑞爾說，歐洲其實應該在台灣議題上保持積極參與，因為經濟、商業及科技等層面都涉及歐洲。

他指出：「這就是為什麼我要呼籲歐洲海軍巡邏台灣海峽的原因，如此才能強調歐洲對這個極為重要區域自由航行的承諾。與此同時，我們必須對於挑釁與競價過高保持警戒。」

波瑞爾表示：「絕大多數台灣人口都相信，和平的現狀是最適合的解決辦法。讓我們堅定地確保這個原則受到尊重。」

波瑞爾24日將主持一場27名歐盟外長參加的會議，討論內容包括歐盟與中國的關係。

Politico新聞網站報導，法國、荷蘭、德國 被認為是有能力在本土及西太平洋從事巡邏任務的歐盟僅有三國。英國是另一個有如此能力的歐洲國家，2021年時，當時英國皇家海軍全新的「伊麗莎白女王號」(HMS Queen Elizabeth)曾前往南中國海。

Politico新聞網站分析，歐洲戰艦經過台灣海峽的例子相當罕見，相較之下，美國軍艦曾經常通過台灣海峽。

台灣政府證實，法國軍艦「牧月號」(Prairial)本月稍早穿越台灣海峽。2021年，德國布蘭登堡級巡防艦「巴伐利亞號」(Bayern)20年來第一次行經印太區域時則避開台灣海峽。