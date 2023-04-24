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歐盟外交首長籲：各國派應海軍巡弋台海 遏止北京軍事犯台

記者顏伶如／綜合報導

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)接受22日刊登的法國「星期日報」(Journal du Dimanche)訪問時說，歐盟國家應該部署戰艦巡邏台灣海峽，遏止北京軍事進犯。

波瑞爾也批評了法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)本月稍早接受媒體訪問時有意與台灣切割的發言。馬克宏結束中國訪問後接受媒體採訪時說，歐洲在台灣議題上應該採取跟美國不一樣的獨立立場。他說：「最糟糕的事情就是以為，我們歐洲人在這個議題上應該當別人的追隨者，隨著美國節奏與中國的過度反應來判斷該怎麼做。」

波瑞爾說，歐洲其實應該在台灣議題上保持積極參與，因為經濟、商業及科技等層面都涉及歐洲。

他指出：「這就是為什麼我要呼籲歐洲海軍巡邏台灣海峽的原因，如此才能強調歐洲對這個極為重要區域自由航行的承諾。與此同時，我們必須對於挑釁與競價過高保持警戒。」

波瑞爾表示：「絕大多數台灣人口都相信，和平的現狀是最適合的解決辦法。讓我們堅定地確保這個原則受到尊重。」

波瑞爾24日將主持一場27名歐盟外長參加的會議，討論內容包括歐盟與中國的關係。

Politico新聞網站報導，法國、荷蘭、德國被認為是有能力在本土及西太平洋從事巡邏任務的歐盟僅有三國。英國是另一個有如此能力的歐洲國家，2021年時，當時英國皇家海軍全新的「伊麗莎白女王號」(HMS Queen Elizabeth)曾前往南中國海。

Politico新聞網站分析，歐洲戰艦經過台灣海峽的例子相當罕見，相較之下，美國軍艦曾經常通過台灣海峽。

台灣政府證實，法國軍艦「牧月號」(Prairial)本月稍早穿越台灣海峽。2021年，德國布蘭登堡級巡防艦「巴伐利亞號」(Bayern)20年來第一次行經印太區域時則避開台灣海峽。

歐盟 馬克宏 德國

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