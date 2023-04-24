烏克蘭等國譴責盧沙野言論 轟中國「不配主持和平」

中國駐法國大使盧沙野一席烏克蘭為前蘇聯國家無獨立主權的發言，引來各國強烈譴責。（取自維基百科）

中國駐法國大使盧沙野 一席烏克蘭 為前蘇聯國家無獨立主權的發言，引來各國強烈譴責，指稱此發言意外揭露了北京在俄烏戰爭中支持俄羅斯的真正態度，根本不配主持和平。

盧沙野21日接受LCI專訪時，被問及在2014年遭俄羅斯併吞的克里米亞 ，是否為烏克蘭的一部分時表示：「這些前蘇聯國家在國際法中，並無有效地位，因為並沒有具體化化他們的主權國家地位的國際協議。」此說法不僅質疑烏克蘭的地外，還包括在1991年蘇聯解體後獨立的國家，其中有不少都是歐盟成員國。

烏克蘭總統顧問波多利雅科(Mykhaylo Podolyak)23日做出回應，表示前蘇聯國家的地位是「載於國際法中」，「聽到一個謹慎看待自身千年歷史的國家，其代表卻說了荒謬版的『克里米亞史』，感覺很奇怪」。

而同為前蘇聯成員的愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛則隨即宣布召見中國大使解釋盧沙野的說法。立陶宛外交部長藍斯柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)22日上推特發文指出，「波羅的海國家為什麼不相信中國會『促成烏克蘭的和平』，因為這位中國大使辯稱克里米亞是屬於俄羅斯，而我們的邊界沒有法律依據。」

愛沙尼亞外交部長薩克納(Margus Tsahkna)表示，盧沙野的發言不但是錯誤的，而且還扭曲了歷史；拉脫維亞外交部長林克維奇斯(Edgars Rinkēvičs)則表示：「中國駐法國大使有關國際法和國家主權的言論完全不能接受。我們期待中方作出解釋並撤回這一說法。」

法國外交部表示，對大使的發言感到「驚愕」，敦促中國澄清這些評論是否反映了其官方立場，並指出這些國家在經歷幾十年的壓迫後取得了獨立，而就烏克蘭的情況而言，包括中國在內的國際社會全體，都在烏克蘭於1991年宣布獨立時承認了其主權與包括了克里米亞的邊界。

歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)表示，盧沙野的言論「令人無法接受」，「歐洲聯盟只能假定這些宣示不代表中國的官方政策。」