我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

藝術家朱銘住處自縊 妻發現時已來不及

FT：美促南韓廠勿填補美光在中銷售缺口 削弱中國報復力道

編譯葉亭均／綜合外電
白宮已向南韓提出要求，如果發生北京禁止美光銷售晶片的情況，那麼南韓政府應力促南韓記憶體業者不要在中國境內提高銷售。圖為SK海力士的DRAM模組。（路透）
白宮已向南韓提出要求，如果發生北京禁止美光銷售晶片的情況，那麼南韓政府應力促南韓記憶體業者不要在中國境內提高銷售。圖為SK海力士的DRAM模組。（路透）

根據英國金融時報（FT）報導，白宮已向南韓提出要求，如果發生北京禁止美光銷售晶片的情況，那麼南韓政府應力促南韓記憶體業者不要在中國境內提高銷售來彌補美光銷售遭禁而留下的任何市場供應缺口。

根據四名知悉白宮與青瓦台之間會談的人士透露，美國提出這樣的要求，正值南韓總統尹錫悅周一（24日）準備赴華盛頓進行國是訪問。

中國本月對美光科技發動國安審查。美光科技是全球DRAM記憶體晶片市場三巨頭之一，與三星電子和SK海力士並列。目前不清楚中國網信辦對美光在陸銷售產品啟動資安審查後，是否會採取懲罰措施，不過對美光而言風險很大，因為中國和香港占了美光去年308億美元營收的25%。

美國官員和企業主管認為，中國網信辦調查美光，是北京當局要報復美國總統拜登採取強硬措施來防範中國取得或製造先進半導體。

知情人士說，如果美光在中國遭到禁止銷售，美國已要求南韓當局力促三星電子和SK海力士不要對中國提高記憶體銷售。

白宮提出上述要求的時機，正值尹錫悅周一將訪華盛頓的這一敏感時刻。儘管美國在印太安全領域與盟國合作對抗中國，但這是首度請求盟國讓國內企業配合跟進。

南韓駐華盛頓大使館和三星未回應置評請求。SK海力士表示，沒有收到南韓政府的相關請求。美光拒絕置評。

白宮沒有具體置評，但表示拜登和尹錫悅政府在強化國家與經濟安全議題上的合作，包括保護「先進技術」方面，有了「歷史性的進展」。

另一方面，雖然三星和SK海力士不樂見他們在中國的業務受到限制，但美國手上可能有一些籌碼。當美國去年10月公布對中國採取全面性的晶片相關出口管控措施時，也給予在中國設有晶圓廠的韓企豁免權。這些豁免資格必須在今年稍晚更新，而美國商務部表示目前尚未更新。

記憶體晶片業者已經面臨壓力，因為第1季的供應過剩已導致DRAM晶片價格大跌25%。

一名知情人士說，美國對南韓提出的要求，反映出拜登政府力圖確保中國無法利用美光做為影響美國政策的籌碼。

南韓 晶片 白宮

上一則

前國安顧問、對中鷹派人士波頓4月底訪台

延伸閱讀

德州冬季冰風暴受損13縣 聯邦提供救援

德州冬季冰風暴受損13縣 聯邦提供救援
環保署擬提新規 要求發電廠2040年「零碳排」

環保署擬提新規 要求發電廠2040年「零碳排」
蘇丹內亂第2周多國急撤僑 美使館人員撤離喀土穆

蘇丹內亂第2周多國急撤僑 美使館人員撤離喀土穆
策略之一？拜登上任2年僅受訪54次 對比川普開了202次記者會

策略之一？拜登上任2年僅受訪54次 對比川普開了202次記者會

熱門新聞

啦啦隊員華盛頓(左)和蘿絲(右)只因為上錯車，就遭到車主槍擊，一重傷，一輕傷。（取自臉書)

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

2023-04-20 14:49
中國國家主席習近平近來積極與外國領袖交好，但仍拒絕與美國溝通，被認為可能升高了區域風險。（新華社）

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

2023-04-21 12:14
彭博報導，拜登總統近期內將簽署進一步限制美國企業對中國關鍵科技的投資命令，他將在五月的G7高峰會上宣布，美中的經濟對抗將進入新的階段。（Getty Images）

拜登將簽令「禁美企投資中國」 美中對抗進入新階段

2023-04-21 12:43
美國FBI聯邦調查局在4月17日逮捕了兩名华裔的男性，指控他們涉嫌在紐約經營運作一個替中國政府工作的「海外警察局」。被捕的兩人分別是61歲的盧建旺和59歲的陳金平，被控以海外同鄉會、協助僑胞的名義，暗中接受中國政府的指示，監控、打壓和騷擾異議人士。（截圖自微信、美聯社）

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

2023-04-18 08:50
一名華裔女性駕駛特斯拉發生車禍，指控該車自駕系統和安全氣囊設計有問題，加州陪審團判決她敗訴。圖為特斯拉汽車的自駕系統。(路透)

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

2023-04-22 10:16
兩歲的任安妮(譯音)被母親抱在懷裡，她們母女隨著偷渡人潮， 3月23日越過格蘭德河，從墨西哥進入美國德州的佛朗頓市後，就被美國邊巡隊員拘捕。(路透)

中國來美偷渡客增12倍 WSJ：習第3任期展開後 憂政治迫害

2023-04-17 00:50

超人氣

更多 >
女大生搭公車被捅7刀 嫌：這樣就少了一個毀滅我們國家的中國人

女大生搭公車被捅7刀 嫌：這樣就少了一個毀滅我們國家的中國人
疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲
眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲
60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老
2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼