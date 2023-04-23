中國擴建南極觀測站 引監聽憂慮

中國在南極的科研站大規模擴建，已引起周邊國家的注意。衛星圖片顯示中方進行擴建的區域。(路透)

根據「戰略與國際研究中心」(CSIS)最新公布的研究報告，中國正在南極洲興建第五座觀測基地，但由於興建中觀測基地所在位置，極可能監聽澳洲 和紐西蘭的通訊衛星，質疑中國是假藉科學研究為名，實則掩蓋對美國友邦國家的間諜 行動，讓南極洲成為中美競爭的新戰場，不過北京 政府宣稱興建觀測站，純屬科學研究目的，駁斥外界質疑。

華府智庫：該觀測站設備可攔截他國衛星通訊

根據華府智庫CSIS在上周公布的報告宣稱：「該觀測站的設備不但可以提升中國極地觀測衛星的追蹤與通訊功能，還同時具有攔截其他國家衛星通訊的功能。」自2018年以來，CSIS首次公布中國觀測站施工現場衛星照片，證實今年1月2日位於南極洲島嶼「難言島」(Inexpressible Island)，占地5萬3820平方呎的觀測站基地，涵蓋建築主體與直升機停機坪等相關設施，預估最快2024年完工。

中國在南極的科研站進行大規模擴建，已引起周邊國家的注意。衛星圖片顯示中方現有的科研站。(路透)

該報告指出，中國擴大在南北極的觀測範圍，除了凸顯國家一流研究設施，展現對極地探險研究的野心，更重要的是南極基地具有重大的戰略價值，因為新建觀測站所在位置，有利中國「從美國友邦澳洲和紐西蘭收集通訊情報」，包括監聽無線電、超音波、紅外線等數據，甚至收集紐澳兩國新建太空設施發射的火箭情報資料等。

北京駁斥：興建觀測站純屬科學研究

根據獨立報(Independent)報導，北京政府表示興建觀測站純屬科學研究，駁斥外界對其間諜活動的指控。

據了解，由於中國在南極大陸進行的科學研究其極有限，最早在1981年被拒於南極條約(Antarctic Treaty)門外，但自那時起，中國積極展現對南極研究的野心，於1985年興建第一座南極基地長城(Great Wall)觀測站。

中國在南極的科研站大規模擴建，已引起周邊國家的注意。衛星圖片顯示中方科研站的位置。(路透)

根據1959年簽署的南極條約，各國在南極大陸的活動僅限於「和平目的」，軍事人員可以獲准進行研究，但禁止建立基地、演習或測試武器。

CSIS報告指稱：「中國在南極洲不斷擴建研究基地，完全符合背後的政治目的。」同時「中國近年來的努力，在2048年重新資源開採談判之際，將可望為中國打開一扇大門。」