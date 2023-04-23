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中國駐法大使盧沙野稱「前蘇聯國家主權未定」 東歐多國抗議

記者廖士鋒／綜合報導
中國駐法國大使盧沙野(左)接受當地電視台訪問，談到烏克蘭問題時，宣稱前蘇聯國家的主權未定，引起議論。(翻攝自法國LCI電視台)
中國駐法國大使盧沙野(左)接受當地電視台訪問，談到烏克蘭問題時，宣稱前蘇聯國家的主權未定，引起議論。(翻攝自法國LCI電視台)

中國駐法國大使盧沙野最近在接受法國媒體專訪時，因主持人提到「毛澤東曾致上百萬人喪命」，盧沙野質疑主持人：「你有念過書嗎？」盧沙野21日在訪問中提到，根據國際法，前蘇聯各國未具有效主權國家地位，惹惱東歐國家。波羅的海三國外交部與烏克蘭大使已提出抗議；法國輿論也要求盧沙野改正道歉。

毛澤東殺數百萬人？ 盧：不實流言

中央社引述盧沙野近日接受法國電視台LCI主持人羅契賓(Darius Rochebin)法語專訪時說，主持人指出，法國前總統戴高樂1964年與中國建交，讚許世界出現一個非白人勢力，但當時毛澤東正屠殺、折磨數百萬人，「很多西方國家都認為戴高樂當時錯了，如今與中國交往很可能再犯同樣的錯」。

中國駐法國大使盧沙野接受當地電視台訪問，談到台灣問題時，要主持人「多讀點書」，引...
中國駐法國大使盧沙野接受當地電視台訪問，談到台灣問題時，要主持人「多讀點書」，引起議論。(翻攝自法國LCI電視台)

盧沙野則當場批評對方：「每次訪問時都用過去的不實流言詭辯，您不誠實」。主持人追問：「百萬人因毛澤東喪命這叫不實流言？」盧沙野接著說：「這不公平、不確實，您有念過書嗎？停！我今天來不是為了和您談論這些流言」。

談到台海議題時，盧沙野指出「中國人決定台灣的命運。中國盡一切可能，若無法和平統一，會採取所有可能行動」。而面對主持人追問台灣為何不能有人民自決權，盧沙野表示，「台灣自古以來屬於中國。兩岸同屬一個中國，歷史如此、現狀如此」。

這已不是盧沙野第一次起爭議，去年他在法國BFM電視台受訪時表示，「若將來完成兩岸統一，台灣需要再教育」。

克里米亞屬烏克蘭？  盧：不一定

法國LCI電視節目21日晚間再專訪中國駐法大使盧沙野，談論法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)訪中、台海現狀、美中衝突、中國「帝國」擴張、俄烏戰爭與中國歷史等問題。

主持人羅契賓詢問克里米亞是否屬於烏克蘭，盧沙野說，「不一定，取決我們如何看待這些問題…沒有這麼簡單」。

主持人提醒，根據國際法，克里米亞屬於烏克蘭。

盧沙野表示，「根據國際法，這些前蘇聯國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位」。當主持人追問，依此說法，俄國邊界問題是否仍未解決時，盧沙野卻叫他「停止詭辯」。

這番言論具有重大地緣政治意義，幾乎等於否定從前蘇聯解體國家的主權地位，包括烏克蘭、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞、哈薩克等14國。此話一出，惹怒面臨俄羅斯侵略威脅的東歐國家。

波蘭華沙的東亞研究中心中國問題專家雅克波夫斯基(Jakub Jakóbowski)表示，立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞等三個波羅的海國家外長都已向中國提出正式抗議，恐怕演變成中國的外交危機。

烏克蘭駐法國大使奧梅成柯(Vadym Omelchenko)則在推特上表示，「沒有模糊空間。克里米亞是烏克蘭的。蘇維埃帝國不復存在，歷史會前進」。

蒙田研究所顧問高德蒙(François Godement)等多位學者也指出，盧沙野的論述意外揭露了北京對俄烏戰爭的真正態度。

盧沙野 烏克蘭 克里米亞

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