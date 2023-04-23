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崔天凱：美不能見面時說「四不一無意」 轉頭就「幹壞事」

記者廖士鋒／綜合報導
中國前駐美大使崔天凱。（取材自觀察者網）
中國前駐美大使崔天凱。（取材自觀察者網）

美中關係遲未舒緩，中國前駐美大使崔天凱近日指出，美方不能在見面時承諾「四不一無意」，轉頭就去「幹壞事」，呼籲美國要「言而有信」。

崔天凱21日接受觀察者網訪問時，坦言自己2013年到2021年的大使任期中，美國社會對中國的看法出現變化。他說，美國對中國政策的消極變化「還會延續幾年」，並預測不論美國大選結果如何，美國對中國政策在明年不會有本質變化。

而美中高層往來，何處是關鍵？崔天凱說「相互尊重」與「言而有信」兩點值得注意，美方不能在見面時承諾「四不一無意」，轉頭就去「幹壞事」，像是提升美台關係、抹黑北京等，「如果見面時說的話都沒有可信度，見面還有什麼用？」

另據澎湃新聞報導，對AI發展是否影響美中關係，崔天凱還奚落道「希望人工智能比現在美國一些有錯誤認知的人要聰明一點」。

美國布魯金斯學會約翰‧桑頓中國中心主任李成則表示，未來幾個月可觀察美國政府高層是否會訪中，不管是財長、國務卿或商務部長訪中，「或將成為一個良性的互動」。目前，中國首先要看美國「是不是能展示出一定誠意」。

不久前，中國知名國關學者王緝思在新加坡講座上提到，北京已不對改善美中關係抱有期望。李成則直言他的悲觀更多在於國際政治經濟版圖正發生深刻性變化，美國失去了信心，「導致美國對華恐懼或是想要阻攔」。

復旦大學國際問題研究院研究員趙明昊近日在「中美聚焦」撰文也指出，美國在台灣問題上的挑釁，給美中恢復外交和安全等領域的高層互動帶來嚴重負面影響，「如果美國不能全面、深入審視台灣問題的高風險性，設立再多拜登政府所說的『護欄』也不足以避免中美刀兵相見」。

崔天凱 北京 拜登

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