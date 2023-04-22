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禁墮胎州申請婦產科醫師年減10.5% 全美約減5%

記者顏伶如／綜合報導
美國的墮胎權爭議兩極，不僅紅州藍州壁壘分明，連帶讓醫學生大幅減少選擇婦產科的意願，影響產婦安全甚大。（Getty Images)
美國的墮胎權爭議兩極，不僅紅州藍州壁壘分明，連帶讓醫學生大幅減少選擇婦產科的意願，影響產婦安全甚大。（Getty Images)

根據「美國醫學院學會」(AAMC)最新數據，已經頒布墮胎禁令的州，申請擔任婦產科住院醫師的人數，2023年裡比去年減少約10.5%。「美國醫學院學會」統計顯示，全美婦產科醫師申請人數減少大約5%。

華盛頓郵報分析，禁止墮胎州婦產科住院醫師人數降低，可能帶來的長期影響包括，未來在南部及中西部地區的許多地點，能夠照顧孕婦、接生嬰兒的醫師都將變少，因為住院醫師通常選擇留在受訓地點繼續上班。

「美國醫學院學會」調查與行動研究中心(Research and Action Institute)主任葛羅維爾(Atul Grover)說：「所有人都在說，早就知道會出現這種狀況，但這讓人相當憂心。」葛羅維爾對各州決策者喊話指出：「你們可能嚇跑了某些最棒的人才，讓他們不敢前往你們的州去接受訓練。」

聯邦最高法院2022年6月推翻保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，全美有10多州實施墮胎禁令。報導指出，許多醫學院學生開始思考，能否在頒布墮胎禁令的州裡，獲得為病患提供服務的訓練。

報導指出，去年秋天，印第安納大學醫學院(Indiana University School of Medicine)26歲露西‧布朗(Lucy Brown)要申請婦產科醫師訓練計畫時，就特別避開德州與佛羅里達州的地點，連能與家人距離較近的故鄉肯塔基州也不合適。報導指出，肯塔基州孕婦死亡危機持續惡化的同時，產科醫師卻爆發出走潮。

醫學院臨床見習期間，布朗曾照顧過因為癌症或其他健康問題而必須中止妊娠的患者。2022年8月，印第安納州通過州法幾乎禁止所有墮胎，但後來被法官暫時擋下。

後來決定到馬里蘭州當住院醫師的布朗，如果在藍州，可以讓有健康問題的孕婦做出所有選擇，「但如果在紅州，你只能說，抱歉，我們什麼也不能做」。

醫學 墮胎 肯塔基州

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反墮胎團體：總統候選人不同意上台立即禁墮 將不支持

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