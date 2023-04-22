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反墮胎團體：總統候選人不同意上台立即禁墮 將不支持

記者顏伶如／綜合報導
最高法院在延後兩天的期限內，21日作出墮胎藥仍可使用的裁決，影響深遠。圖為反墮胎團體在最高法院外的示威。（路透）
最高法院在延後兩天的期限內，21日作出墮胎藥仍可使用的裁決，影響深遠。圖為反墮胎團體在最高法院外的示威。（路透）

身陷一連串司法訴訟與政治鬥爭的前總統川普，如今面臨來自共和黨核心基本盤的挑戰。成員超過百萬餘人、擁有龐大影響力的保守派倡議團體「蘇珊安東尼反墮胎美國」(Susan B. Anthony Pro-Life America)指出，不管是川普或任何2024年總統大選候選人，若不同意當選上台後立刻宣布全國禁止墮胎，就不會獲得「蘇珊安東尼反墮胎美國」的支持。

今日美國報(USA Today)21日報導，「蘇珊安東尼反墮胎美國」主席丹尼法斯爾(Marjorie Dannenfelser)發表聲明說：「任何總統候選人如果拒絕支持妊娠15周的最低標準全國禁止墮胎令，以終結痛苦的晚期墮胎，並且允許各州立法進一步保護生命，我們都將反對。」

丹尼法斯爾發表聲明之前，川普競選團隊接受華盛頓郵報(Washington Post)專訪時說，川普認為聯邦最高法院的作法是對的，也就是墮胎權應交由各州決定。

丹尼法斯爾在聲明中表示，從川普的發言可以看出對於「多布斯訴傑克森婦女健康組織案」(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)判例解讀「完全不正確」，「對於一名自稱反墮胎的總統候選人來說，如此立場在道德層面上完全站不住腳」。

在2020年總統大選時，曾支持川普連任的丹尼法斯爾表示，唯有聯邦層級的法律才能真正挽救未出生孩童。

墮胎 川普

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