最高院裁決讓墮胎藥至少用到明年 醫仍可提供墮胎服務
聯邦最高法院21日裁定墮胎藥丸「美服培酮」(mifepristone)可以繼續使用，但許多婦女可能納悶著：「這將對我有何影響？」
美聯社報導分析，最高法院的判決讓美服培酮至少到明年使用不變，等待聯邦上訴法院審理結果。同一時間裡，醫師、診所、遠距醫療(Telehealth)機構則忙著採取步驟，確保未來依然可以提供墮胎服務。
為患者提供墮胎服務的賓州家庭醫師賽門(Becca Simon)說，許多婦女對於掛號之後能否墮胎出現混淆，「我們正設法安撫民眾」。
2劑墮胎藥還能取得
上訴法院裁決出爐前，民眾在允許墮胎的州可以透過醫師與診所取得兩劑墮胎藥。
第一劑美服培酮作用在於抑制黃體激素，讓子宮內膜在缺乏荷爾蒙之下裂解。第二劑藥物米索前列醇(misoprostol)則於相隔24小時至48小時後服用，催化子宮收縮，讓胚胎排出。
不過，墮胎診所擔心美服培酮未來恐怕被禁，目前紛紛準備因應方案，包括改成效果較差但只需一劑的米索前列醇。
嚴重副作用不到1%
「美國婦產科醫師學會」(American College of Obstetricians and Gynecologists)、「美國醫學會」(American Medical Association)等醫學團體在德州訴訟中提交「非當事人意見陳述書」(amicus brief)指出，美服培酮在兩劑使用當中引發嚴重副作用的機率不到1%。嚴重感染或住院等重大問題發生比例不到0.3%。
如何取得美服培酮？
在墮胎合法化的州，可以透過醫師與診所取得。遠距醫療的規定則各州不同。亞利桑納州、印第安納州、內布拉斯加州、北卡羅來納州、北達科他州、南卡羅來納州並沒有全面禁止墮胎，但規定婦女尋求墮胎時要實際前往診所至少一次。
只使用1劑又是如何？
許多墮胎診所表示，如果未來美服培酮無法再能取得，將考慮僅用米索前列醇的墮胎方式。醫學專家說，僅用米索前列醇是安全的選項，而且可以用來治療流產。
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