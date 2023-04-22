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最高院裁決讓墮胎藥至少用到明年 醫仍可提供墮胎服務

記者顏伶如／綜合報導
最高法院去年6月作出推翻羅訴韋德案裁決後，21日再作出影響全國裁決，讓一款墮胎藥在全國繼續使用。墮胎權爭議就像這個布幅，昨日今日明日，怎麼都猜不準。（路透）
最高法院去年6月作出推翻羅訴韋德案裁決後，21日再作出影響全國裁決，讓一款墮胎藥在全國繼續使用。墮胎權爭議就像這個布幅，昨日今日明日，怎麼都猜不準。（路透）

聯邦最高法院21日裁定墮胎藥丸「美服培酮」(mifepristone)可以繼續使用，但許多婦女可能納悶著：「這將對我有何影響？」

美聯社報導分析，最高法院的判決讓美服培酮至少到明年使用不變，等待聯邦上訴法院審理結果。同一時間裡，醫師、診所、遠距醫療(Telehealth)機構則忙著採取步驟，確保未來依然可以提供墮胎服務。

為患者提供墮胎服務的賓州家庭醫師賽門(Becca Simon)說，許多婦女對於掛號之後能否墮胎出現混淆，「我們正設法安撫民眾」。

2劑墮胎藥還能取得

上訴法院裁決出爐前，民眾在允許墮胎的州可以透過醫師與診所取得兩劑墮胎藥。

第一劑美服培酮作用在於抑制黃體激素，讓子宮內膜在缺乏荷爾蒙之下裂解。第二劑藥物米索前列醇(misoprostol)則於相隔24小時至48小時後服用，催化子宮收縮，讓胚胎排出。

不過，墮胎診所擔心美服培酮未來恐怕被禁，目前紛紛準備因應方案，包括改成效果較差但只需一劑的米索前列醇。

嚴重副作用不到1%

「美國婦產科醫師學會」(American College of Obstetricians and Gynecologists)、「美國醫學會」(American Medical Association)等醫學團體在德州訴訟中提交「非當事人意見陳述書」(amicus brief)指出，美服培酮在兩劑使用當中引發嚴重副作用的機率不到1%。嚴重感染或住院等重大問題發生比例不到0.3%。

如何取得美服培酮？

在墮胎合法化的州，可以透過醫師與診所取得。遠距醫療的規定則各州不同。亞利桑納州、印第安納州、內布拉斯加州、北卡羅來納州、北達科他州、南卡羅來納州並沒有全面禁止墮胎，但規定婦女尋求墮胎時要實際前往診所至少一次。

只使用1劑又是如何？

許多墮胎診所表示，如果未來美服培酮無法再能取得，將考慮僅用米索前列醇的墮胎方式。醫學專家說，僅用米索前列醇是安全的選項，而且可以用來治療流產。

墮胎 醫學 南卡羅來納州

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