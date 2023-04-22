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最高法院裁定 墮胎藥「美服培酮」可續用

記者顏伶如／綜合報導
最高法院21日作出裁決，支持食藥局(FDA)的立場讓墮胎藥美服培酮可照現行規定在全國使用，守住行政部門底線。(路透)
最高法院21日作出裁決，支持食藥局(FDA)的立場讓墮胎藥美服培酮可照現行規定在全國使用，守住行政部門底線。(路透)

聯邦最高法院21日裁定，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准、使用於最常見墮胎方式的「美服培酮」(mifepristone)藥丸，可以繼續讓婦女使用。拜登政府及總部位於紐約的美服培酮製造商「丹科實驗室」(Danco Laboratories)提出緊急訴訟之後，最高法院推翻下級法院本月稍早撤銷美服培酮核准的決定。

訴訟期得以維持使用 拜登肯定

 

美聯社報導，最高法院21日的裁定，將讓美服培酮的使用至少在明年之前不受影響，屆時聯邦法院正在審理的上訴可望出現結果，包括官司一路打到最高法院。

拜登總統21日發表聲明，對於最高法院讓美服培酮在墮胎權訴訟期間得以維持使用表示肯定。

拜登在聲明中表示：「全美各地婦女可能受到極大影響，我將持續對抗存有政治動機、針對婦女健康的攻擊。我想說清楚的是，美國民眾應該繼續透過選票表達聲音，選出能夠通過立法恢復『羅訴韋德案』保障的國家。」

反墮胎團體21日在最高法院外作最後努力，標語寫著「墮胎藥就等於謀殺」。（路透）
反墮胎團體21日在最高法院外作最後努力，標語寫著「墮胎藥就等於謀殺」。（路透）

支持墮胎團體向最高法院訴求，應該駁回德州法院對墮胎藥的禁令。最高法院21日的裁決...
支持墮胎團體向最高法院訴求，應該駁回德州法院對墮胎藥的禁令。最高法院21日的裁決令墮胎團體鼓舞。(Getty Images)

全美墮胎案例 超過半數用此藥

藥局是在2000年核准美服培酮，迄今已有超過500萬民眾曾經服用。分為兩劑服用的墮胎藥物，是由第一劑美服培酮搭配第二劑米索前列醇(misoprostol)，這種藥物墮胎在全美墮胎案例當中占有超過半數。

兩名保守派大法官艾里托(Samuel Alito)、湯瑪斯(Clarence Thomas)21日表決時，投票贊成撤銷美服培酮核准。2022年6月，最高法院推翻1973年保護墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)時，主要意見書就是由艾里托撰寫。

最高法院大法官審議過程中，考量重點包括若在下級法院判決出爐之前就限制美服培酮使用，可能對墮胎藥丸的取得造成嚴重破壞。

避免司法權侵犯食藥局行政權

本案受到矚目，不僅在於墮胎藥物的取得，也在避免司法權侵犯食藥局的行政權，判例若開，恐怕天下大亂。

最高法院原訂19日對美服培酮使用做出裁決，但艾里托簽發、只有一句話的簡短命令，則讓裁決日期順延兩天，但未說明理由為何；也顯示該案的高度敏感。

反墮胎團體去年11月針對美服培酮發動的挑戰，是「羅訴韋德案」被推翻的10個月以來，首度出現獲得最高法院受理的墮胎權爭議。「羅訴韋德案」遭到推翻之後，全美10多州紛紛頒布嚴格限縮墮胎的州法。今年4月7日，德州聯邦法院法官卡奇馬力克(Matthew Kacsmaryk)裁定取消食藥局的美服培酮核准，並給拜登政府及「丹科實驗室」一周期限提出上訴。

拜登政府向聯邦第五巡迴上訴法院提出上訴，上訴法院裁定食藥局的美服培酮核准依然有效，但卻允許卡奇馬力克對美服培酮訂定的限制得以存在。最高法院21日的裁決，讓該藥的使用恢復到食藥局現有的規定。

墮胎 拜登 藥局

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