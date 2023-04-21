葉倫：美對中尋求健康經濟關係 戴琪：經濟不脫鉤

財政部長葉倫20日在演講中清楚界定美國不想與中國經濟脫鉤，但國家安全還是最重要的，並暗示還會對中國祭出進一步的禁令。（美聯社）

財政部長葉倫 （Janet Yellen）20日發表演說稱，美中關係不是你死我活的零和賽局，美中經濟體脫鉤的結果將是災難性的；美國尋求與中國建立健康的經濟關係，同時堅定捍衛國家利益與人權價值觀，葉倫預告還會針對攸關國家安全的技術祭出新禁令。

拜登政府正在推動重新調整美國經濟及其親密盟友的經濟方向，使其遠離中國。西方官員憂慮在電動車電池等礦物原料方面太依賴中國，並且擔心北京 可能會在衝突中切斷這些原料供應。

美國還準備限制私募股權和創投業者在中國的投資 ，限制的重點放在會幫助中國的軍事科技發展。美國去年禁止對中國出口一些先進半導體和晶片製造設備，分析師表示，此舉可能會削弱中國的經濟成長。

葉倫說：「即使這些政策可能產生經濟衝擊，但都是基於國家安全考量。我們不會在這些問題妥協，維護我們和盟邦的國安是最優先的考量，我們會跟中華人民共和國講清楚」。

葉倫20日在約翰霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS）發表美中經濟關係演說；她呼籲能與中方對口官員溝通，在北京完成領導階層交班後，與新一批官員展開重要且實質性的對話，以管理雙邊關係，並合作解決中低收入國家債務與氣候變遷問題。

葉倫重申，保護特定技術免受解放軍和中國安全機構侵害，符合美國重大國安利益，美國可以出口管制、可以制裁，也會審查外國投資是否存在國安風險，並採取必要手段來應對。

葉倫預告，財政部正在考慮一項計畫，以限制在攸關重大國安利益的特定技術領域的對外投資。

葉倫談到，許多人認為美中衝突難以避免，是受到「美國衰落論」影響；這個論調錯誤存在數十年，美國在在展示有能力應對新挑戰。

葉倫說，美國在疫情大流行後實現最強勁的經濟復甦，仍需要控制通貨膨脹和應對區域銀行倒閉等問題；中國有著耀眼的經濟崛起數字，同樣面臨人口老化和勞動力衰退等若干短期不利因素。

美國貿易代表戴琪20日在日本向媒體表示，美中經濟脫鉤不是美國的目標，也不可能實現。（美聯社）

同時，美國貿易代表戴琪在訪問東京時表示，華府並沒有試圖要讓美國經濟與中國經濟「脫鉤」。戴琪表示，基於中國的巨大與重要性，要與中國脫鉤但讓世界經濟維持運轉「並非美國的目標，也不是能實現的事」。

葉倫說，她相信美中能負責任地管理雙邊經濟關係，美國在國家安全和人權領域也不會妥協。

此外，葉倫臚列中國在經濟領域發動的不公平做法，如對美國商品進入中國市場設置貿易壁壘；北京運用經濟影響力報復或脅迫其他貿易夥伴，以追求政治目標。

葉倫表示，美國將持續與盟友和夥伴協調，應對中方種種不公平的經濟作為，例如推動友岸外包，減少供應鏈可能出現的漏洞；和七大工業國（G7）共同投資全球基礎建設。