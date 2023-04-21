我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無畏疫情重創百業 好萊塢遛狗人年收入50萬元

回應股價跌太凶？特斯拉調漲高階款Model S、X售價

葉倫：美對中尋求健康經濟關係 戴琪：經濟不脫鉤

記者張文馨、編譯林聰毅／綜合報導
財政部長葉倫20日在演講中清楚界定美國不想與中國經濟脫鉤，但國家安全還是最重要的，並暗示還會對中國祭出進一步的禁令。（美聯社）
財政部長葉倫20日在演講中清楚界定美國不想與中國經濟脫鉤，但國家安全還是最重要的，並暗示還會對中國祭出進一步的禁令。（美聯社）

財政部長葉倫（Janet Yellen）20日發表演說稱，美中關係不是你死我活的零和賽局，美中經濟體脫鉤的結果將是災難性的；美國尋求與中國建立健康的經濟關係，同時堅定捍衛國家利益與人權價值觀，葉倫預告還會針對攸關國家安全的技術祭出新禁令。

拜登政府正在推動重新調整美國經濟及其親密盟友的經濟方向，使其遠離中國。西方官員憂慮在電動車電池等礦物原料方面太依賴中國，並且擔心北京可能會在衝突中切斷這些原料供應。

美國還準備限制私募股權和創投業者在中國的投資，限制的重點放在會幫助中國的軍事科技發展。美國去年禁止對中國出口一些先進半導體和晶片製造設備，分析師表示，此舉可能會削弱中國的經濟成長。

葉倫說：「即使這些政策可能產生經濟衝擊，但都是基於國家安全考量。我們不會在這些問題妥協，維護我們和盟邦的國安是最優先的考量，我們會跟中華人民共和國講清楚」。

葉倫20日在約翰霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS）發表美中經濟關係演說；她呼籲能與中方對口官員溝通，在北京完成領導階層交班後，與新一批官員展開重要且實質性的對話，以管理雙邊關係，並合作解決中低收入國家債務與氣候變遷問題。

葉倫重申，保護特定技術免受解放軍和中國安全機構侵害，符合美國重大國安利益，美國可以出口管制、可以制裁，也會審查外國投資是否存在國安風險，並採取必要手段來應對。

葉倫預告，財政部正在考慮一項計畫，以限制在攸關重大國安利益的特定技術領域的對外投資。

葉倫談到，許多人認為美中衝突難以避免，是受到「美國衰落論」影響；這個論調錯誤存在數十年，美國在在展示有能力應對新挑戰。

葉倫說，美國在疫情大流行後實現最強勁的經濟復甦，仍需要控制通貨膨脹和應對區域銀行倒閉等問題；中國有著耀眼的經濟崛起數字，同樣面臨人口老化和勞動力衰退等若干短期不利因素。

美國貿易代表戴琪20日在日本向媒體表示，美中經濟脫鉤不是美國的目標，也不可能實現...
美國貿易代表戴琪20日在日本向媒體表示，美中經濟脫鉤不是美國的目標，也不可能實現。（美聯社）

同時，美國貿易代表戴琪在訪問東京時表示，華府並沒有試圖要讓美國經濟與中國經濟「脫鉤」。戴琪表示，基於中國的巨大與重要性，要與中國脫鉤但讓世界經濟維持運轉「並非美國的目標，也不是能實現的事」。

葉倫說，她相信美中能負責任地管理雙邊經濟關係，美國在國家安全和人權領域也不會妥協。

此外，葉倫臚列中國在經濟領域發動的不公平做法，如對美國商品進入中國市場設置貿易壁壘；北京運用經濟影響力報復或脅迫其他貿易夥伴，以追求政治目標。

葉倫表示，美國將持續與盟友和夥伴協調，應對中方種種不公平的經濟作為，例如推動友岸外包，減少供應鏈可能出現的漏洞；和七大工業國（G7）共同投資全球基礎建設。

葉倫 投資 北京

上一則

星艦升空4分鐘爆炸 馬斯克恭喜：為下次試射汲取教訓

下一則

拜登將簽令「禁美企投資中國」 美中對抗進入新階段

延伸閱讀

拜登可能在G7峰會前後 簽行政命令限制美企對中投資

拜登可能在G7峰會前後 簽行政命令限制美企對中投資
葉倫：欲建立對中健康經濟關係而非脫鉤 兩領域不妥協

葉倫：欲建立對中健康經濟關係而非脫鉤 兩領域不妥協
葉倫談美中關係：國安優先於經濟

葉倫談美中關係：國安優先於經濟
葉倫20日就美中經濟關係發表重要談話 闡述主要目標

葉倫20日就美中經濟關係發表重要談話 闡述主要目標

熱門新聞

(取自推特)

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

2023-04-13 15:22
來自台灣的生物學家蔡立慧發表論文，對治療阿茲海默症取得重要的發現。(取自MIT官網)

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

2023-04-15 11:00
啦啦隊員華盛頓(左)和蘿絲(右)只因為上錯車，就遭到車主槍擊，一重傷，一輕傷。（取自臉書)

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

2023-04-20 14:49
日本首相岸田文雄今天遇襲，日媒拍到的事發影片可看到一名看似漁港相關人士的男性率先壓制犯嫌。（截取自NHK影片）

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

2023-04-15 08:48
美國FBI聯邦調查局在4月17日逮捕了兩名华裔的男性，指控他們涉嫌在紐約經營運作一個替中國政府工作的「海外警察局」。被捕的兩人分別是61歲的盧建旺和59歲的陳金平，被控以海外同鄉會、協助僑胞的名義，暗中接受中國政府的指示，監控、打壓和騷擾異議人士。（截圖自微信、美聯社）

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

2023-04-18 08:50
兩歲的任安妮(譯音)被母親抱在懷裡，她們母女隨著偷渡人潮， 3月23日越過格蘭德河，從墨西哥進入美國德州的佛朗頓市後，就被美國邊巡隊員拘捕。(路透)

中國來美偷渡客增12倍 WSJ：習第3任期展開後 憂政治迫害

2023-04-17 00:50

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅
快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國

快看世界／蟬聯榜首 全球最多百萬富翁的城市在美國