跨黨派參眾議員提案 強化台軍事網路能力

美國跨黨派議員提案要求美國協助台灣的網路安全以抵抗來自中國的攻擊。圖為台灣的演習中出動移動式的電信通訊車。（路透）

美國與中共戰略競爭委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）19日率跨黨派議員參加兵推台海戰事的狀況，20日和跨黨派參眾議員 共同提出台灣網路安全韌性法案（Taiwan Cybersecurity Resiliency Act），要求五角大廈 擴大與台灣的數位安全合作，應對中國的威脅。

這部法案由蓋拉格、胡拉漢（Chrissy Houlahan）、羅森（Jacky Rosen）和朗德斯（Mike Rounds）等跨黨派參眾議員共同提出，胡拉漢與羅森為民主黨議員。

根據蓋拉格辦公室新聞稿，這部法案將授權美國國防部長與台灣一道實施網路安全訓練；捍衛國家的軍事網路、基礎建設與系統；利用美國的網路安全技術協助保衛台灣；並根除種種針對台灣的惡意網路活動。

蓋拉格表示，從影響力行動到直接鎖定台灣關鍵的軍事與公共基礎建設，中國共產黨早就透過網路攻擊台灣；考量到網路攻擊的嚴重性，這部法案將協助台灣強化網路能力，美台也能建立更強大的夥伴關係，保護彼此的軍隊與經濟的重要系統。

羅森表示，美國必須反制中方日益增長的侵略行動，以及中方試圖削弱全球民主的作為；中國拿台灣作為網路攻擊練手的標的，接著又針對美國。

朗德斯表示，強化台灣的軍事網路能力，是將台灣打造為「豪豬」，抵禦中國侵略的手段之一。

羅森20日也利用參院 軍事委員會聽證會的機會，向美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）質詢台美軍事網路安全合作的可能。

阿基里諾表示，美方始終希望加強與盟友、合作夥伴的網路合作，以確保各方安全。美方目前和盟友與合作夥伴間有13個獨立網路，「十分昂貴，也處在危險之中」。美方試圖提供單一管理平台，以便能安全地與區域所有合作夥伴安全通訊。