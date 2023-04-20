阿拉巴馬州派對槍案逮3嫌 2名未成年將以成人控罪

阿拉巴馬州上周發生的4死28傷派對槍擊案，警方19日逮捕二名青少年一名成年嫌犯。民眾在犯案現場擺滿花束追悼。（美聯社）

阿拉巴馬州 警方19日宣布偵破上周末造成四人死亡的派對槍擊 案，逮捕兩名青少年嫌犯和一名成年人，三人都將依成人受審；但警方堅不透露作案動機，以及是否仍有其他人涉案；檢方則考慮不讓三人交保。

該州達德維爾鎮(Dadeville)一間舞蹈教室15日晚舉辦生日派對時傳出槍響，造成四人死亡、32人受傷的大規模槍擊案慘劇。

警方18日晚間逮捕17歲的泰‧雷克‧麥卡洛夫(Ty Reik McCullough)，以及16歲的崔維斯‧麥卡洛夫(Travis McCullough)，兩人都來自塔斯基吉(Tuskegee)，據信可能是兄弟，目前被控四項輕率過失殺人罪，但控罪最有可能增加，兩人也都會以成人控罪受審。

警方19日逮捕三名派對槍案嫌犯，其中包括兩名未成年的泰雷伊和崔維斯.麥卡洛夫兄弟（中，右），及20歲小希爾(左)。（美聯社）

19日稍晚，執法當局又宣布逮捕20歲的小希爾(Wilson LaMar Hill Jr.)，也被控四項輕率過失殺人罪。

根據阿州法律，輕率過失殺人罪(reckless murder)是指當一個人魯莽地對自己以外的人，採取會造成死亡的嚴重威脅且致他人死亡的行為，即構成輕率過失殺人罪。

警長伯克(Jeremy J. Burkett)說：「還有很多事要做，我們必須謹言慎行，尊重受害者及其家屬。 」

伯克表示，他不會透露青少年在哪落網，拘留在何處，也拒絕說明兇手持哪種槍犯案或開了幾槍；他並說，調查人員還沒公布嫌犯的犯案動機，也不會證實有幾名兇手涉案。

地區檢察官 塞格雷斯特(Mike Segrest)表示，嫌犯將依據安妮亞法(Aniah's Law)在落網72小時內舉行保釋聽證，此案可能啟動大陪審團；檢察官同時將對嫌犯申請羈押，不得交保。

警方逮捕三名涉及上周在阿拉巴馬州生日派對重大槍擊的嫌犯，他們行凶動機尚不明朗，但逝去的生命已無法追回。（美聯社）

塞格雷斯特未說明，何時會做出決定，僅表示「這是一宗非常複雜的案件」。除了四名死者之外，還有32人重傷住院，未來會有更多指控罪名。

他說：「這只是冰山一角，我們將確保每一位受害者的正義都獲得伸張，不只是那些死者，這樣的漣漪將觸及馬丁湖(Lake Martin)彼岸，直到抵達岸邊。」

塞格雷斯特透露，其中一位重傷病患受傷當天晚上，需要借助他人的力量協助活動關節及肢體，「這對他們而言是很大的創傷，他們需要協助」。