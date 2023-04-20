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緬因州4死3傷命案細節曝光 兇嫌槍殺父母後公路濫射

編譯陳韻涵／綜合19日電
緬因槍手伊頓。 (取自臉書)
緬因槍手伊頓。 (取自臉書)

緬因州警方19日表示，出獄五天的34歲男子伊頓(Joseph Eaton)坦承18日在鮑登鎮(Bowdoin)民宅槍殺父母等四人後，於25哩外的亞慕斯鎮(Yarmouth)295號州際公路上濫射，流彈波及數輛車並造成同一輛車上三人受傷；伊頓訂20日過堂。

緬因州公共安全廳廳長沙夏克(Mike Sauschuck)表示，「這起命案嚇壞所有人，你會希望自然說出『這不可能發生在緬因州』，但事實是這種無情行徑每個地方都可能發生」。 

緬因州命案第一現場外，葬儀車正把射殺在屋內的死者運走。(美聯社)
緬因州命案第一現場外，葬儀車正把射殺在屋內的死者運走。(美聯社)

案發後，緬因州警18日封鎖295高速路，路過車輛都慢駛，接受警方盤查。(美聯社)
案發後，緬因州警18日封鎖295高速路，路過車輛都慢駛，接受警方盤查。(美聯社)

緬因州這兩宗連環命案是美國最新一起大規模槍擊案，前不久才發生田納西州納許維爾(Nashville)聖約小學槍案、肯塔基州老國家銀行槍案以及阿拉巴馬州生日派對悲劇。

警方表示，伊頓因加重傷害罪服刑，14日剛出獄即由母親接回家；伊頓前科累累，過去十年來至少被控六項刑事罪名，部分犯行嚴重，當局禁止他在緬因州持有槍枝。

警方表示，鮑登鎮發生命案的凶宅位於林木茂密地區，須經過很長的石子路才能抵達。

四名死者有三人陳屍屋內，一人遺體在穀倉內被發現，死者分別是兇手伊頓的母親辛西亞(Cynthia Eaton，62歲)、父親大衛(David Eaton，66歲)，以及他們的朋友及房屋所有人艾格(Robert Eger，72歲)與派翠夏‧艾格(Patricia Eger，62歲)。

警方表示，伊頓逃離命案凶宅後，在住宅以南20哩處的亞慕斯鎮295號州際公路上再槍擊無辜民眾。

伊頓向警方供稱，他朝著行進中的車輛開槍，因為他自認為遭到執法人員尾隨跟蹤。

公路槍案發生後，多輛車遭流彈襲擊，受傷的三人是在同一輛車內的一家人，分別是51歲的西恩‧海爾希(Sean Halsey)、29歲的賈斯汀‧海爾希(Justin Halsey)以及25歲的佩吉‧海爾希(Paige Halsey)，其中佩吉的傷勢嚴重。

槍擊案發生前一天，一名據信為伊頓的男子透過臉書(Facebook)上傳兩分鐘的直播影片，他批評口中的「基督徒」不給人第二次機會。這名男子在影片中強忍淚水說：「恨一個人有什麼好處？你知道嗎，這毀了你。」

另一段可能是伊頓獲釋當天貼出的臉書字句寫道，他很欣慰「終於結束了，等不及見到許多人」。

緬因州居民在第一命案現場附近獻花，表示哀悼。(美聯社)
緬因州居民在第一命案現場附近獻花，表示哀悼。(美聯社)

緬因州 槍擊 臉書

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