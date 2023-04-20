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共和黨債限方案7項重點 華郵：與拜登對峙仍緊張

記者顏伶如／綜合報導
眾院議長麥卡錫（中）19日提出有條件的提高債限方案，但立即遭拜登總統拒絕。財長葉倫曾稱美國債限6月將會到頂，兩黨之爭尚未露出曙光。圖為麥卡錫17日在證交所外發表聲明。（美聯社）
眾院議長麥卡錫（中）19日提出有條件的提高債限方案，但立即遭拜登總統拒絕。財長葉倫曾稱美國債限6月將會到頂，兩黨之爭尚未露出曙光。圖為麥卡錫17日在證交所外發表聲明。（美聯社）

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)19日公布提高債限至明年的提案，內容包括刪減1300億聯邦支出、取消某些拜登總統施政要項及立法項目，例如免除學貸。華盛頓郵報分析，從這項提案可以看出，即使美國政府面臨違約風險，共和黨籍眾議員與拜登對峙緊張依然持續升高。

共和黨版本的債限方案重點包括：

調高舉債上限至2024年

美國今年1月已經達到31兆國債上限，如果舉債上限無法調高，拜登政府最快在6月初就要變得無計可施。共和黨提案將舉債上限調高1.5兆，或者在2024年3月31日前暫停國債上限。這套方案雖能讓政府避開違約危機，但一年多之後同樣的角力戰還要重演。

大砍聯邦支出

聯邦預算將降至2022會計年度的水平，等於2024年預算要刪1300億元。鎖定縮減的計畫可能包括聯邦健保以及科學、教育、氣候、能源、勞工及研究計畫，但五角大廈項目及退役軍人服務則維持不變。

對領取福利者訂定工作新要求

領取糧食券及使用聯邦健保補助的數百萬低收入民眾，必須延長工時才能保有福利。沒有兒女的成年人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)，屆滿56歲之前必須要工作，現行規定則為49歲前要有工作。

有俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)民眾，年齡在19歲至56歲之間者，必須每個月參加80小時就業或社區服務。

禁止免除學貸債務

提案當中直接禁止拜登的學貸豁免計畫。

縮減國稅局(IRS)經費

去年通過的「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act)為國稅局提供800億經費，共和黨打算刪減。

廢除綠色能源計畫，取消某些電動車抵稅(EV tax credits)

共和黨明確反對「降低通膨法案」中對抗氣候變遷的投資，購買二手電動車可獲4000元抵稅將被取消，購買電動車新車可抵稅7500元的優惠也將結束。

收回並未動用的疫情紓困經費

疫情紓困包裹法案裡沒有動用的經費都將收回，聯邦官員估計總金額約為1000億元。

共和黨 拜登 電動車

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