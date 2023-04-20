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與共和黨立場別苗頭…眾院跨黨派另提調高債限方案

編譯潘勛／綜合19日電
圖為國會大廈外國旗飄揚。（路透）
圖為國會大廈外國旗飄揚。（路透）

一群眾院跨黨派議員提出調升債限計畫，與只由共和黨所提的調升債限但要政府減支的提案互別苗頭；前者目前雖只一頁，內容含糊，但由兩黨都有議員參加的「解決問題黨團」(Problem Solvers Caucus)提案，在黨團內只要取得四分之三支持，就能正式立案。

國家廣播公司新聞網(NBC News)19日報導，解決問題黨團的提案把尋找方法削減赤字的任務，短期分派給政府預算法案的撥派官，另把長期解決赤字的任務，交給新成立的超然委員會。這項提案以一頁彙總的形式公布。

解決問題黨團由共和黨眾議員費茨派垂克(Brian Fitzpatrick，賓州)、民主黨眾議員戈特海默(Josh Gottheimer，新澤西州)共同領軍，提案把債限擱置到今年12月31日，讓國家能償付債務，爭取時間讓國會領袖能協商出開支法案，而未明確規定「穩定赤字管控」。

此外，黨團提議到2024年12月31日前，創設一個預算委員會，「審核並建議能穩定長期赤字及國債的包裹法案」；方案得在2025年2月28日由國會快速以絕對多數投票表決。

假如政府開支法案過關，委員會在2023年底前成立，得延長到2025年2月28日。

本提案能否由共和黨控制的眾院過關，或者議長麥卡錫是否願讓提案付諸票決，目前都不清楚。麥卡錫正在制定共和黨自己的債限方案，希望能在下周過關。

解決問題黨團由31位共和黨眾議員、32位民主黨眾議員組成。計畫要成立，要取得四分之三黨團成員支持。黨團發言人並未立即對計畫發表評論。

就算提案在眾院通過，也要取得民主黨控制的參院支持。參院多數黨領袖舒默18日重申，債限展期必須不附條件、「乾乾淨淨」。

參議員曼欽(Joe Manchin，西維州)曾與解決問題黨團合作過，19日表示並未見到提案，故不予置評。費茨派垂克表示，自己的計畫更貼近最終解方，讓拜登總統能簽字立法。

共和黨 眾議員 眾院

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