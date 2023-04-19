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北京長峰醫院大火共致29人死亡 醫院院長等12人被刑拘

記者黃國樑／即時報導
北京長峰醫院大火，19日中午相關部門舉行通報會。 （取材自央視新聞）
北京長峰醫院大火，19日中午相關部門舉行通報會。 （取材自央視新聞）

依據中共黨媒《環球網》報導，18日發生大火導致29位病患罹難的北京長峰醫院，包括院長王某玲在內的共12人因涉嫌重大責任事故罪，已被刑事拘留。

環球時報報導，4月19日中午12時，北京市人民政府新聞辦公室舉行長峰醫院火災事故情況通報會，北京市公安局、市衛健委、市消防救援總隊、丰台區政府相關負責人通報情況並回答記者提問。

其中，北京市公安局刑事偵查總隊總隊長孫海濤作了如下通報：2023年4月18日，長峰醫院火災事故發生後，北京市公安局會同消防等相關部門，連夜開展調查訪問、勘查檢驗等工作。

而經查，北京長峰醫院院長王某玲（女，44歲）、副院長汪某（女，37歲）、總務科主任王某陽（男，50歲），施工公司負責人王某峰（男，47歲）、現場施工人員程某君（男，33歲）等12人，涉嫌重大責任事故罪。目前上述人員已被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步工作中。

孫海濤表示，下一步，公安機關將會同相關部門，進一步深入偵查調查、完善固定證據，依法打擊處理。

19日中午的通報會開始前，全體參會人員起立為本次火災遇難人員默哀。會上通報，4月18日12時57分，豐台區消防救援支隊接警，北京長峰醫院住院部東樓發生火情。接警後，消防、公安以及應急等部門趕赴現場處置。13時33分，現場明火被撲滅。15時30分，現場救援工作結束，共疏散轉移患者71人。截至4月19日9時，經轉院救治無效，29人不幸死亡。

北京市消防總隊副總隊長趙洋表示，經初步調查，事故系醫院住院部內部改造施工作業過程中產生的火花引燃現場可燃塗料的揮發物所致。事故具體原因和損失還在進一步調查之中。

北京 公安 中共

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