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剛採用就派上用場…坍塌停車場不穩 「機器狗」助搜救

記者劉梓祁／紐約報導
紐約市出動機器狗進入坍塌現場搜救，動作相當靈活。（Getty Images)
紐約市出動機器狗進入坍塌現場搜救，動作相當靈活。（Getty Images)

儘管機器狗在2020年就被紐約市警引入紐約市，但因一直遭到反對聲浪批評其外表嚇人，直到日前才剛被市長亞當斯(Eric Adams)宣布重新採用，未料不到一周就派上了用場；紐約市消防局18日說，機器狗在去年被消防局正式引入，參與搜救任務，此次停車場坍塌導致建築狀態不穩，來自波士頓動力公司(Boston Dynamics)的機器狗便登場救援。

到場視察的紐約市長亞當斯表示，「所幸有一隻能夠進入建築的機器狗在場，而不是派人進入一棟不穩定的建築」。

市消防局發言人埃斯波西托(John Esposito)說，事故發生時碰巧機器人部門就部署在附近，並很快抵達現場，為搜救提供了實時視頻，方便在場人員評估和計畫；它們能夠將視頻通過網絡傳輸到指揮中心的電子設備上，在不危及消防員生命的情況下獲取了很多信息。

他說，「這是破天荒我們可以『飛』到一座坍塌的建築裡面，既能獲得有價值的資訊，又不置消防人員於險境」。

機器狗每台造假為7萬5000元，需要由專人操控使用，紐約市消防局早前已購入兩部，並在三年前設立了單獨的機器人部門。

機器狗又被稱為Spot，是由南韓現代汽車(Hyundai)旗下的波士頓動力公司製造的遙控機器人，其設計目的是在可能對人類構成威脅的情況下工作，幫助執行危險區域的檢查和勘探等任務。

2020年，紐約市警曾在嫌犯持槍躲在建築內設置障礙的情況下使用機器狗偵察，隨後還在一起家庭入侵事件中再次部署，以便從內部窺視情況，但在批評人士提出關於不法監視和警察武器化的擔憂後，警方終止了與波士頓動力公司的合同。

紐約市 波士頓 亞當斯

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