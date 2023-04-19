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坍塌的曼哈頓停車場 20年前就被查出「有裂縫」

記者劉梓祁／紐約報導
停車場坍塌造成周邊交通大亂，紐約市警察拉起封鎖線維持交通秩序。（路透）
停車場坍塌造成周邊交通大亂，紐約市警察拉起封鎖線維持交通秩序。（路透）

紐約曼哈頓金融區(Financial District)一棟五層樓的停車場18日下午突然坍塌，代理樓宇局局長維倫奇科(Kazimir Vilenchik)表示，該建築有幾起可追溯到2003年的違規行為，但2010年已提交改正申請。樓宇局網站則顯示，2003年的一個違規仍為未改正狀態，內容為「一層天花板裂縫」和「混凝土覆蓋鋼梁缺失」。

18日下午消防員到現場後，由於對建築結構的安全存在擔憂，並沒有直接進入現場，而是使用雲梯搜尋傷者，同時派遣一架無人機和一隻機器狗進行搜救。市樓宇局(DOB)人員隨後到場，對存在的搖晃和震動問題做勘查。

塌陷停車場處在拿索街(Nassau St.)和威廉街(William St.)之間，一旁為佩斯大學(Pace University)和酒店，距市政廳和布魯克林大橋僅有數個街區，距紐約證券交易所約半英里。事故導致數十輛車被置於瓦利之上，其中多輛墜入由塌方產生的凹陷處，相互擠壓變形、翻車。

市長亞當斯在事故發生後前往現場視察，表示倒塌導致建築情況十分不穩定，但其並沒有投訴記錄或未糾正的違規行為。

意外導致緊鄰停車場的佩斯大學在當日下午5時宣布當天全面停課，所有學生被要求撤出學校建築。坍塌發生時在上課的William Flashnick表示，誤以為有爆炸發生便跑到窗邊查看，隨即看到一縷厚厚的灰塵在空中揚起，以及停車場多層的地面裂開。

該校二年級學生Junayed則表示，坍塌發生後約10分鐘內，便收到了校方發送的緊急通知，要求所有人繞行學校周邊路段；儘管事發時不在校內，但需前往學校診所取藥，到場後卻發現校園被封，由於藥物是必需品，只得在場等候。

有多名學生在事故發生後嘗試進入學校取回私人物品，但由於搜救工作未完成不予進入，只得與在外職守的校方人員交涉。

學生與校方交涉。(記者劉梓祁／攝影)
學生與校方交涉。(記者劉梓祁／攝影)

住在一旁Aloft酒店的Matt Whitehair一早外出，返回時發現道路被封無法進入，回憶表示，停車場頂層有至少40至50輛車，估計所有車加起有過百輛，善後工作預計需要持續許久，對當晚返回酒店後的安全感到些許擔憂。

在威廉街一棟建築從事藝術工作的Cicero Clamor表示，坍塌發生時聽到巨大轟隆聲，起初還以為是地震，但隨後看到許多車輛不規則地擠壓在一起。

住在一旁Aloft酒店的Matt Whitehair無法返回。(記者劉梓祁／攝影...
住在一旁Aloft酒店的Matt Whitehair無法返回。(記者劉梓祁／攝影)

威廉 亞當斯 曼哈頓

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