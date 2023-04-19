醫院大火／濃煙嗆到狂咳「本來為看病，卻永遠回不去」

北京長峰醫院大火造成29死，圖為調查人員檢查被燒毀的房間。(美聯社)

媒體引述一位住在長峰醫院旁的小吃店老闆回憶，火災發生後看到濃煙，下午5點多鐘想出去買東西時，警察 說，門前這條街只讓出不讓進，6點多就正常了。「我也是從網上才知道死了這麼多人，真的很難過，本來是來看病的，卻回不去了。」

北京 長峰醫院18日大火造成29人不幸死亡，是距離北京2017年新建村19死火災後另一起重大事故。有目擊者透露，下午聞到很大的煙味，「嗆得都在咳嗽。」

據紅星新聞報導，包括北京豐台右安門醫院在內的多家醫院已收治從長峰醫院轉來傷員，其中有燒傷者，目前正在全力救治。

香港 文匯報報導， 火災時不時有手電筒亮光在無燈光房間晃動。窗戶上仍掛著臨時逃生用的床單。據長峰醫院周邊一位菸酒店老闆回憶，從發生大火到被完全撲滅前後約兩個小時時間，「消防還是很及時給力的。」

一名附近居民受訪指出，她下午聞到煙味，很嗆，「嗆得都在咳嗽。」另一名路人指著事發住院樓稱，當時就是那裡「很多人跳下去」。還有北京市民稱，自己也住豐台區，但也是晚上才得知此事。

媒體記者抵達傷者所在醫院時，醫護人員在詢問來意後，確認非傷者家屬後便開始驅趕，現場有家屬焦急詢問親人狀況，還有人崩潰大哭。

北京長峰醫院在成都、重慶、貴陽、鄭州等多地設有分院。據查，北京長峰醫院負責人、董事長為汪文傑，1969年8月出生。