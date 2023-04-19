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醫院大火／網路消息屏蔽 官方8小時才通報 胡錫進質疑

中國新聞組／綜合報導
北京長峰醫院失火，雖然快速減火，但仍造成29人死亡。（新華社）
北京長峰醫院失火，雖然快速減火，但仍造成29人死亡。（新華社）

北京豐台區長峰醫院大火，該起火災引來大陸「環球時報」前總編輯胡錫進在微博發文，指出事件導致29人死亡，令人震驚，但到晚上8時40分左右官方發布正式通告前，網上關於這場火災的資訊很少有留存，人們只看到官方文字通報，幾乎搜不到火災相關照片和影片。胡錫進認為這很不應該，重大事故希望官方及時提供更多資訊，包括圖像資料，要相信公眾能夠正確對待資訊。

但稍後再看胡錫進微博，文句已修改成「那麼事故究竟是如何發生的，相信接下來會有更多資訊得到披露。這樣的災難確實應當得到強有力的遏制。」

據央視新聞報導，長峰醫院住院部東樓當地時間18日中午12時57分傳出火災，火警消防、公安衛健、應急等部門趕赴現場處置，直至約13時33分，明火被撲滅，15時30分，現場救援工作結束，共疏散轉移患者71人。截至18時，經轉院救治無效，有21人不幸死亡，推估多數罹難者是留院病人，因起火後吸入濃煙窒息。

長峰醫院回應稱，是住院部起火，已疏散人員，火災原因暫不清楚。

由於該起火災事件從中午時分就發生，雖然火勢快速撲滅，仍有中國網友質疑，為何直到傍晚才開始出現新聞報導，甚至釀成20多人死亡的慘劇，卻連熱搜都看不到。媒體記者在18日晚間10時搜尋微博，幾乎也只能搜到一則相同的通報文章，中國網友要求應對事件嚴肅問責。

據香港「星島頭條」透過微博流傳的影片顯示，醫院起火後，大樓冒出濃煙，甚至有人從窗戶爬出，抓著床單往下跳到雨棚上。同時包括醫生在內，有多人躲在外牆冷氣機上等候救援，另有大批醫療人員協助患者疏散到室外，還有白髮老人拖著點滴瓶倉促離開。

「北京日報」報導，北京市委書記尹力，市長殷勇也趕赴現場指揮火災撲救與傷患救治工作，隨後分別前往救治傷患醫院，看望慰問受傷人員，當晚召開會議調度後續處置工作。

尹力要求，當務之急是全力救治傷患，科學制定救治方案，盡最大努力爭取讓傷患早日康復。而市級成立工作專班，加強指揮調度，迅速查明事故原因，依法嚴肅追究相關人的責任。

尹力指出，市相關部門、豐台區和長峰醫院要細緻穩妥做好遇難人員善後，同步做好其他住院病人醫療工作。及時發佈相關資訊，回應社會關切。他強調這次火災令人痛心，教訓極其深刻，為市民敲響警鐘，提醒安全生產這根弦須臾不能松，消除火災隱患一刻不能停。

他並指出「五一」假期臨近，要切實壓實安全生產責任，加強應急值守和安全管理，堅決防止重特大安全事故發生。

微博 北京 公安

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