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北京長峰醫院大火29死 病患綁床單垂吊…深夜仍聞焦味

特派記者賴錦宏／北京報導
有民眾用床單結成繩子吊掛下來，跳到遮雨棚上順利逃生。(取自推特)
有民眾用床單結成繩子吊掛下來，跳到遮雨棚上順利逃生。(取自推特)

北京豐台區長峰醫院當地時間18日中午發生大火，至19日上午9時止，已造成29人死亡，71人受傷。昨天晚上深夜，醫院所在的靛廠路上停有多輛公安警車戒備，醫院外仍聞得到焦味。被步調查，大火由醫院內部工程產生的火花引燃，醫院院長、副院長及工程負責人等12人，涉嫌重大責任事故罪，已被公安機關刑事拘留。

火災地點是位在北京西四環附近的北京長峰醫院。發生火災原因還在調查當中。

據北京日報報導，18日中午12時57分，豐台區消防救援支隊獲報，北京長峰醫院住院部東樓發生火情。當地消防、公安、衛健、應急等部門即赴現場處置。下午1時半左右，現場明火被撲滅，現場救援工作結束，共疏散轉移患者71人。

從民眾發至推特的影片顯示，起火的大樓悶燒冒出濃煙之際，多名病患以床單結成布條，從窗戶垂落試圖逃生。過程中，有人幸運掉落在雨棚上，逃至隔壁棟大樓陽台；但也有許多人困在窗邊無法逃離。

中央社報導，現場放眼望去，起火的醫院大樓外牆看得到被燻黑的窗戶，而院外的馬路上更聞得到焦味。這場大火的官方通報，直到晚間約8時才發出，距官方獲報已超過7小時，因此引起當地民眾議論。

報導指出，發生大火的醫院東樓目前處於封鎖狀態，且有多名員警駐足，而無法靠近。記者前往現場時，有民眾被員警詢問「怎麼一直在這兒徘徊」？

據通報，截至晚上6時，經轉院救治無效，21人不幸死亡。事故原因正在進一步調查，今早再添8人死亡。

推特一支影片顯示，這棟大樓悶燒冒出濃煙之際，有多名病患以床單結成布條，從窗戶垂落試圖逃生。過程中，有人幸運掉落在雨棚上，逃至隔壁棟大樓陽台；但還有許多人困在窗邊無法逃離，有人架起梯子想要協助，但梯子不夠長。

根據公開資料顯示，北京豐台長峰醫院成立於1980年代初，最初是由解放軍301醫院一批老教授組建而成，是一間以神經內科、血管瘤、脈管畸形等疾病為診療特色的二級綜合醫院，也是北京市醫保定點醫院，醫院建築面積兩萬多平方公尺。

北京火災

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長峰醫院大火，在截圖裡可看到逃生民眾靠在窗外的冷氣機上等待救援。(取自推特)
長峰醫院大火，在截圖裡可看到逃生民眾靠在窗外的冷氣機上等待救援。(取自推特)
北京豐台區長峰醫院發生大火，已造成29人死亡。火災原因還在調查中。（取自微博）
北京豐台區長峰醫院發生大火，已造成29人死亡。火災原因還在調查中。（取自微博）

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