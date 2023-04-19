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白宮：政府虧欠槍枝暴力受害人 國會應儘速通過槍枝安全法案

編譯尤寶琪／綜合18日電

從校園槍擊案、到按錯門鈴遭槍擊和喋血生日派對，近來槍擊案層出不窮，白宮再度出面呼籲國會採取行動，稱政府虧欠受害者槍枝安全行動；紐約州檢察長則宣布，將舉辦首次「槍枝回購」行動，以遏制槍枝暴力。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示：「槍枝安全行動是我們欠那些生命因槍枝暴力而被偷走之人的，也是多數美國人可望見到的。」

尚皮耶指出，過去短短幾天就發生了四起槍擊事件：13日堪薩斯城的16歲亞爾(Ralph Yarl)，前去接自家雙胞胎弟弟時因按錯門鈴而遭槍擊；15日在阿拉巴馬州喋血生日派對，導致四人死亡、至少28人受傷；同日在肯塔基州路易維爾市也發生一起公園槍擊事件，造成兩人死亡、四人受傷；15日在紐約上州，20歲女子吉利斯(Kaylin Gillis)因開錯車道而遭屋主槍殺。

她補充指出，槍枝暴力是美國兒童死亡的主要原因，並再次對國會喊話，呼籲通過槍枝安全法案，加強控管槍枝存放、擴大背景調查、取消槍枝製造商的責任豁免權，並禁止攻擊性武器和大容量彈匣；她說總統真心希望兩黨能為此攜手合作。

與此同時，紐約州為遏制槍枝暴力展開行動，檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室於18日宣布，於4月29日起在各地舉行共九場「槍枝回購」活動，每把上繳的突擊步槍或沒有序號的幽靈槍械(ghost gun)都可換取500元禮券，每人上繳的第一把手槍也可換取500元禮券，其他槍枝也可換取少量金額。

檢察長辦公室表示，可用或不可用的槍枝都可以兌換，且上繳武器數量無限制，也無須交代槍枝來源，但這些武器需要裝在袋子或盒子裡。

詹樂霞在推特上寫到：「我們正在進一切努力，讓危險槍枝遠離我們的街道並停止槍枝暴力。」

槍擊 白宮 紐約州

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